Вице-премьер РФ о ситуации с COVID-19: локдаун в России объявлять не будут

Введения локдауна осенью 2021 года на территории России не планируется. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — заявила она.

Из-за подъема заболевания COVID-19 наступает сложный период. Необходимо соблюдать ограничительные меры и носить маски в общественных местах, напомнила Голикова.

Напомним, что в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения. Так, например, в республике планируется введение обязательных QR-кодов для посещения массовых мероприятий. Подробнее об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане читайте на нашем сайте.