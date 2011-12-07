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Вице-премьер РФ о ситуации с COVID-19: локдаун в России объявлять не будут

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.

Введения локдауна осенью 2021 года на территории России не планируется. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — заявила она.

Из-за подъема заболевания COVID-19 наступает сложный период. Необходимо соблюдать ограничительные меры и носить маски в общественных местах, напомнила Голикова.

Напомним, что в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения. Так, например, в республике планируется введение обязательных QR-кодов для посещения массовых мероприятий. Подробнее об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане читайте на нашем сайте.

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