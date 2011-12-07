Почему немецкие пенсионеры решили ехать лечиться в Казань

Инициаторами и организаторами визита выступили Федеральный ресурсный центр и Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан. В состав германской делегации вошли представители клиник, компаний по медицинскому туризму, фирм - производителей медтехники.О подушке безопасности, которую давали не всем- Я приехала в Казань из Кельна, это самый большой город земли Северный Рейн-Вестфалия, как и Казань, - город-миллионник, третий по площади мегаполис Германии. Работаю в международном офисе нашей клиники, занимаюсь приемом и обработкой запросов на лечение, поступающих из-за границы. Мой регион - Россия и Восточная Европа. По Президентской программе подготовки управленческих кадров Республики Татарстан приехала в Казань. Я первый раз в России - у вас очень интересная страна! А у Казани свое собственное неповторимое лицо, как причудливо же здесь смешались Запад и Восток! Мы побывали в ваших замечательных больницах, чтобы посмотреть, как они работают, отметить сходства и различия, и конечно, обменяться опытом в надежде на сотрудничество для дальнейшей совместной работы, - рассказывает Вивьен Бауманн. - Тем более что для этого есть весомый повод. В Германии сейчас проживает большое количество русскоговорящих пенсионеров, которым необходимы и медицинские обследования, и врачебная помощь, и лечение. Мы предлагаем сотрудничество с казанскими клиниками на предмет обмена пациентами. Поясню подробности этой программы. В Германии очень дорого стоит медицинское обследование, в том числе, например, прохождение УЗИ, МРТ, сдача анализов. У вас в России, и в частности, в Казани, такие платные обследования можно сделать в среднем по цене от одной до трех тысяч рублей. В Германии это стоит от одной тысячи евро и выше, то есть от 70 тысяч рублей и выше. Разница, как видим, ощутимая. Поэтому мы хотим договориться о приезде наших граждан старшего возраста в Казань для обследований. Отмечу при этом, что речь идет о русскоговорящих пенсионерах, прибывших в разное время на постоянное местожительство в Германию из России и других республик бывшего Советского Союза. Коренным немцам такая помощь, связанная с дальней поездкой и определенными хлопотами пребывания в другой стране, не требуется. У них уже с самого начала трудовой деятельности формируются хорошие медицинские страховки, которыми они могут воспользоваться при необходимости любого вида лечения. У прибывших из республик бывшего СССР такой подушки безопасности, как правило, нет. К тому же у русскоязычных немцев старшего возраста нет языкового барьера в России, им проще объяснить врачу, что именно их беспокоит, а значит, им будет здесь, в Казани, более комфортно и психологически.В чем Татарстан оказался быстрееЧто предлагает Германия в обменной медицинской программе со своей стороны? Прием татарстанских больных в Германии, но, важная деталь - с уже готовыми результатами нужных обследований. А значит, и с меньшими расходами. Основания для программы есть. В ходе недельного пребывания в Казани мы посетили ведущие клиники Татарстана - РКБ, МКДЦ, клиническую больницу №7 г. Казани. И были приятно удивлены наличием в них очень хорошей базы оборудования для обследований, прохождения того же УЗИ, МРТ, анализов. Так что согласно нашему совместному с Татарстаном проекту житель республики, никуда пока не выезжая, проходит в Казани нужные обследования и отправляет эти документы в Германию для более точной диагностики и постановки диагноза. А наши специалисты уже после знакомства с результатами обследований принимают решение - требуется ли пациенту приезд в германскую клинику, чтобы, например, пройти какие-то еще дополнительные обследования, или нет. Подчеркну особо - квалификация ваших врачей очень высока и мы ни в коем случае не говорим, что немецкие специалисты лучше, нет. Но есть узкие специалисты с мировым именем, которые работают в Германии, и к ним смогут приехать на консультации и жители Татарстана.- Вивьен, в ходе визита вы и ваши коллеги наверняка отметили сходство и различия в медицинском обслуживании, например, Кельна и Казани. В чем они?- У вас особенно понравилась продуманная организация быстрой доставки больных, поступивших в клинику по экстренному вызову. В больницах есть отдельные входы, отдельные заезды для пациентов, кому нужна экстренная медицинская помощь. Например, человека привезли с инсультом, когда буквально каждая минута дорога для спасения. И его доставляют не через центральные двери клиники, а через отдельный вход, где уже все приспособлено для быстрой доставки к врачам - автомобиль скорой помощи заезжает на пандус, где больного уже ждут со специальной каталкой и далее так же оперативно доставляют в нужное отделение клиники. Разумеется, это очень важное и большое преимущество в борьбе за жизнь и здоровье пациента.- Это на первый взгляд кажется само собой разумеющимся. А разве в Германии не так?- Конечно, такая система действует и у нас, но не обязательно во всех клиниках. Стандартно это происходит так. Доставленного в клинику больного вначале направляют в центральную амбулаторную приемную, куда поступают пациенты с разными диагнозами, затем в зависимости от того, какой случай, какое заболевание предполагается, его переводят в профильный кабинет, куда к нему приходит врач соответствующей специализации.Сумка с инструментами у казанских хирургов «потяжелеет»- Какой опыт германских медиков стоит внедрить и у нас в России, в Татарстане?- Например, в рамках сотрудничества у ваших специалистов есть возможность расширить перечень инструментов, используемых при операциях хирургами. Согласитесь, более тонкая настройка, как и для музыкального инструмента, пойдет только на пользу и для такого сложного инструмента, как тело человека. Так что мы готовы принимать в Германии, например, татарстанских хирургов и помогать повышать им и дальше свою квалификацию. Благодаря нашему совместному с республикой проекту они смогут приехать в Германию, побывать на операциях, получить консультации по использованию новых, более удобных инструментов и потом проводить такие операции дома, у себя в Татарстане.Второй аспект немецкой медицины - отношение к пациенту, здесь врачу любой специализации необходимо быть еще и психотерапевтом. Например, в Германии такому общению с пациентом уделяется большое внимание. Врачу важно спросить человека не только о его самочувствии, здоровье в данный момент, но и понять общий настрой больного, его отношение к болезни. Чтобы затем общими усилиями - и врача, и больного - преодолеть этот недуг. Если пациента приходится класть на лечение в больницу, мы стараемся, чтобы в палате находилось не более двух человек. Эти психофакторы обстановки очень важны для общего процесса выздоровления.К впечатлениям и словам представителя медицины Германии добавим, что с участниками делегации встретился первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов. Зарубежные специалисты побывали в Казани, чтобы обменяться опытом и укрепить международные деловые связи. В состав германской делегации вошли пять представителей клиник общей медицины, два представителя реабилитационной и спортивной медицины, два представителя клиники по анализу ДНК, директор и совладелец клиники эндопротезирования.В рамках визита состоялись деловые переговоры в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан. Темой бесед стало обсуждение конкретных планов сотрудничества татарстанских и германских компаний в сфере здравоохранения.Программа недельного пребывания зарубежной делегации в нашей республике завершилась встречей в Немецком Доме Республики Татарстан, где для гостей подготовили концертную программу из произведений органной музыки. Культурная программа продолжилась знакомством гостей с достопримечательностями острова-града Свияжск.