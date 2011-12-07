Одной диетой не обойтись: диетолог и остеопат рассказали, как правильно худеть к лету

Журналист «КВ» спросил мнение разных экспертов по проблеме похудения.

Сколько можно сбросить за месяц?

Айгуль Фазлыева, врач-диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию и модификации образа жизни:

— Лишний вес — признак того, что организм работает не совсем слаженно. Причиной могут быть гормональные нарушения, связанные с работой щитовидной железы, инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину приводит к увеличению жировой массы). Причем инсулинорезистентность может развиваться как на фоне хронического стресса, так и на фоне нарушения углеводного обмена, при избытке рафинированного сахара и плюшек в рационе.

Только на фоне правильного питания могут уйти отеки до 7 — 10 кг веса в запущенных случаях, в среднем же уходит от 1 до 2,5 кг. Я за то, чтобы худеть медленно, но верно, через понимание и осознание тех привычек питания и образа жизни, которые привели к избыточной массе. Через восстановление слизистой желудочно-кишечного тракта, когда в желудке определенная кислотность, нет застоя в желчном пузыре, ферменты поджелудочной железы хорошо активируются, а в кишечнике не нарушена барьерная функция.

Чтобы добиться этого, рекомендуется пить достаточно воды между приемами пищи, а не запивать ею еду. Минимизировать трансжиры, рафинированные сахара, фастфуд и выпечку. Отдавать предпочтение свежим овощам и зелени, цельным злакам с минимальной обработкой (без длительной варки), орехам, фермерским продуктам, качественной рыбе и морепродуктам. Не пренебрегать полезными жирами и не отдавать предпочтение обезжиренным продуктам: из полезных жиров строятся наши гормоны, состоит наш мозг. Они облегчают работу печени.

Очень рекомендую найти занятие по душе, хобби, общение с единомышленниками, чтобы вкусная еда не была единственным источником радости. И не забывать о режиме дня: идеально — ложиться спать в 22.00. В это время запускаются программы восстановления всего организма. Ужинать — за 3 — 4 часа до сна. Поздние ужины влекут за собой желание позавтракать бутербродами и печеньем.

Свободу диафрагме и лимфе!

Юлия Мухаммадиева, врач-остеопат:

— Немногие знают, что остеопатия тоже в комплексе с другими сферами помогает решить проблему комплексно. Избыточному весу всегда предшествует какая-то причина. Возможно, речь идет о состоянии костей, суставов, мышц, связок, внутренних органов. Простой пример. Все знают, что диафрагма выполняет функцию главной дыхательной мышцы. Если она спазмирована, выполнять свою функцию так называемого «поршня» полноценно не сможет. А диафрагма, как известно, участвует в деятельности пищеварительной системы, оказывая механическое воздействие на кишечник. Улучшает отток желчи, выполняет функцию помпы для лимфы. Разница внутригрудного и внутрибрюшного давления за счет работы диафрагмы способствует венозному оттоку.

В итоге некорректная работа пищеварительной системы, отеки, нарушение лимфообращения снижают возможность эффективно бороться с лишним весом. С этой и многими другими задачами работают остеопаты, приводя организм к равновесию.

Вторая причина — биохимические процессы, происходящие в организме. При длительных проблемах в печени, желчном пузыре рано или поздно в процесс вовлекается структура органа, возникают спазмы. Здесь тоже помогут методы остеопатии, способствуя оттоку желчи, без которого невозможно полноценное переваривание пищи.

Третья причина — психоэмоциональное состояние. Только найдя причину лишнего веса на этом уровне, удается помочь организму прийти в равновесие и легче справиться с задачами по снижению веса. Основа поддержания здоровья — любовь к себе, своему телу, контроль за дыханием и правильное питание.

Личный опыт: стройность без сопротивления

Ассоль Грей, дизайнер интерьера, исследователь, таролог:

— Моя история стройности — путь к переосмыслению, случившемуся в возрасте 37 лет. Начала с принятия себя, с той самой пресловутой любви к себе. Поначалу было тяжело. Ничего критичного в состоянии тела не было, просто имелись некоторые претензии. Со временем все получилось. Параллельно начала заниматься силовыми нагрузками и йогой, обучилась правильному питанию. Когда эти факторы совпали, удивилась, как быстро откликается тело — уже через 2 — 3 занятия стала получать результаты. Увидела, как изменилась кожа, сколько бодрости появилось. У меня и до этого были попытки делать зарядку, корректировать питание, но такого быстрого результата не получалось.

Для себя поняла, длительный эффект похудения держится на трех китах: психология, питание, физические нагрузки. По отдельности каждый не работает, только в связке. Именно поэтому сама по себе диета не работает — когда ты сходишь с нее, вес возвращается.

Почему не получается без изначального принятия себя, со всеми нашими складочками, жирком и целлюлитом? Потому что, в противном случае, мы будем бороться с самими собой, что приведет к еще большему внутреннему сопротивлению. Отсюда и эффект возврата на прежние позиции. А вот когда принятие есть, уже можно сказать: «Да, я люблю себя и могу что-то в себе улучшить». Еще один фактор — так называемые вторичные выгоды. В основе увеличения массы тела, болезней лежит психосоматика. У того, что я выгляжу так-то, всегда есть психологическая причина, надо лишь ее найти с помощью психолога или самостоятельно. У кого-то работают простые техники — представляем себя худой, что тогда будет? На вас станут меньше обращать внимания, бросит муж, будут меньше сочувствовать? Это и есть подсознательная причина вашего нежелания стройнеть.

Дальше, переходим к питанию. Восстанавливаем питьевой режим. Чистой питьевой воды человек должен потреблять до двух литров в день в зависимости от веса. Кстати, с водой в организм поступают микроэлементы. Когда поступает достаточное количество воды, сходят отеки. Организм не чувствует необходимости запасаться жидкостью, уже на фоне этого можно сбросить до 4 кг. Для похудения нужно есть, как ни странно! Та же схема, что и с водой. Организм запасается жирами, потому что испытывает голод. Если мы едим только утром и вечером, для него это сигнал запасаться. Идеальным будет переход на регулярное питание от трех до пяти раз в день.

На завтрак лучше употреблять правильные углеводы, чтобы запустить организм. И не забыть про белки, кашу, творог, салатик, овощи, фрукты или смузи. Обязательно завтрак должен наступить в течение часа после пробуждения. Обед — это белки, жиры и углеводы. На ужин преимущественно едим белки. Возьмите хоть творог.

И конечно же ни дня без физических нагрузок. Для здоровья тела необходимо проходить минимум 3 — 5 км в день или хотя бы гулять два раза в неделю. Ходьбу можно заменить какой-то другой активностью: бегать, плавать, танцевать, ездить на велосипеде, заниматься йогой. Выберите то, что вам нравится. Даже прекрасное питание без физической активности не работает. Исключение — когда ваша деятельность связана с напряженным интеллектуальным трудом. Мы можем влиять на качество нашей жизни в дальнейшем. Поэтому стоит попробовать!