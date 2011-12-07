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Одной диетой не обойтись: диетолог и остеопат рассказали, как правильно худеть к лету

В вопросе, как обрести стройное тело, немудрено запутаться. В преддверии лета часто можно услышать советы: «Ешь только это, а то — забудь», «Занимайся в спортзале», «Завтракай смузи» и много разных призывов в таком же духе. Но потом оказывается, что тело никак не хочет терять лишние килограммы. Или же эффект оказывается краткосрочным.

Журналист «КВ» спросил мнение разных экспертов по проблеме похудения. 

Сколько можно сбросить за месяц?

Айгуль Фазлыева, врач-диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию и модификации образа жизни:

— Лишний вес — признак того, что организм работает не совсем слаженно. Причиной могут быть гормональные нарушения, связанные с работой щитовидной железы, инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину приводит к увеличению жировой массы). Причем инсулинорезистентность может развиваться как на фоне хронического стресса, так и на фоне нарушения углеводного обмена, при избытке рафинированного сахара и плюшек в рационе.

Только на фоне правильного питания могут уйти отеки до 7 — 10 кг веса в запущенных случаях, в среднем же уходит от 1 до 2,5 кг. Я за то, чтобы худеть медленно, но верно, через понимание и осознание тех привычек питания и образа жизни, которые привели к избыточной массе. Через восстановление слизистой желудочно-кишечного тракта, когда в желудке определенная кислотность, нет застоя в желчном пузыре, ферменты поджелудочной железы хорошо активируются, а в кишечнике не нарушена барьерная функция.

Чтобы добиться этого, рекомендуется пить достаточно воды между приемами пищи, а не запивать ею еду. Минимизировать трансжиры, рафинированные сахара, фастфуд и выпечку. Отдавать предпочтение свежим овощам и зелени, цельным злакам с минимальной обработкой (без длительной варки), орехам, фермерским продуктам, качественной рыбе и морепродуктам. Не пренебрегать полезными жирами и не отдавать предпочтение обезжиренным продуктам: из полезных жиров строятся наши гормоны, состоит наш мозг. Они облегчают работу печени.

Очень рекомендую найти занятие по душе, хобби, общение с единомышленниками, чтобы вкусная еда не была единственным источником радости. И не забывать о режиме дня: идеально — ложиться спать в 22.00. В это время запускаются программы восстановления всего организма. Ужинать — за 3 — 4 часа до сна. Поздние ужины влекут за собой желание позавтракать бутербродами и печеньем. 

Свободу диафрагме и лимфе! 

Юлия Мухаммадиева, врач-остеопат:

— Немногие знают, что остеопатия тоже в комплексе с другими сферами помогает решить проблему комплексно. Избыточному весу всегда предшествует какая-то причина. Возможно, речь идет о состоянии костей, суставов, мышц, связок, внутренних органов. Простой пример. Все знают, что диафрагма выполняет функцию главной дыхательной мышцы. Если она спазмирована, выполнять свою функцию так называемого «поршня» полноценно не сможет. А диафрагма, как известно, участвует в деятельности пищеварительной системы, оказывая механическое воздействие на кишечник. Улучшает отток желчи, выполняет функцию помпы для лимфы. Разница внутригрудного и внутрибрюшного давления за счет работы диафрагмы способствует венозному оттоку.

В итоге некорректная работа пищеварительной системы, отеки, нарушение лимфообращения снижают возможность эффективно бороться с лишним весом. С этой и многими другими задачами работают остеопаты, приводя организм к равновесию.  

Вторая причина — биохимические процессы, происходящие в организме. При длительных проблемах в печени, желчном пузыре рано или поздно в процесс вовлекается структура органа, возникают спазмы. Здесь тоже помогут методы остеопатии, способствуя оттоку желчи, без которого невозможно полноценное переваривание пищи. 

Третья причина — психоэмоциональное состояние. Только найдя причину лишнего веса на этом уровне, удается помочь организму прийти в равновесие и легче справиться с задачами по снижению веса. Основа поддержания здоровья — любовь к себе, своему телу, контроль за дыханием и правильное питание. 

Личный опыт: стройность без сопротивления 

Ассоль Грей, дизайнер интерьера, исследователь, таролог:

— Моя история стройности — путь к переосмыслению, случившемуся в возрасте 37 лет. Начала с принятия себя, с той самой пресловутой любви к себе. Поначалу было тяжело. Ничего критичного в состоянии тела не было, просто имелись некоторые претензии. Со временем все получилось. Параллельно начала заниматься силовыми нагрузками и йогой, обучилась правильному питанию. Когда эти факторы совпали, удивилась, как быстро откликается тело — уже через 2 — 3 занятия стала получать результаты. Увидела, как изменилась кожа, сколько бодрости появилось. У меня и до этого были попытки делать зарядку, корректировать питание, но такого быстрого результата не получалось. 

Для себя поняла, длительный эффект похудения держится на трех китах: психология, питание, физические нагрузки. По отдельности каждый не работает, только в связке. Именно поэтому сама по себе диета не работает — когда ты сходишь с нее, вес возвращается. 

Почему не получается без изначального принятия себя, со всеми нашими складочками, жирком и целлюлитом? Потому что, в противном случае, мы будем бороться с самими собой, что приведет к еще большему внутреннему сопротивлению. Отсюда и эффект возврата на прежние позиции. А вот когда принятие есть, уже можно сказать: «Да, я люблю себя и могу что-то в себе улучшить». Еще один фактор — так называемые вторичные выгоды. В основе увеличения массы тела, болезней лежит психосоматика. У того, что я выгляжу так-то, всегда есть психологическая причина, надо лишь ее найти с помощью психолога или самостоятельно. У кого-то работают простые техники — представляем себя худой, что тогда будет? На вас станут меньше обращать внимания, бросит муж, будут меньше сочувствовать? Это и есть подсознательная причина вашего нежелания стройнеть. 

Дальше, переходим к питанию. Восстанавливаем питьевой режим. Чистой питьевой воды человек должен потреблять до двух литров в день в зависимости от веса. Кстати, с водой в организм поступают микроэлементы. Когда поступает достаточное количество воды, сходят отеки. Организм не чувствует необходимости запасаться жидкостью, уже на фоне этого можно сбросить до 4 кг. Для похудения нужно есть, как ни странно! Та же схема, что и с водой. Организм запасается жирами, потому что испытывает голод. Если мы едим только утром и вечером, для него это сигнал запасаться. Идеальным будет переход на регулярное питание от трех до пяти раз в день. 

На завтрак лучше употреблять правильные углеводы, чтобы запустить организм. И не забыть про белки, кашу, творог, салатик, овощи, фрукты или смузи. Обязательно завтрак должен наступить в течение часа после пробуждения. Обед — это белки, жиры и углеводы. На ужин преимущественно едим белки. Возьмите хоть творог. 

И конечно же ни дня без физических нагрузок. Для здоровья тела необходимо проходить минимум 3 — 5 км в день или хотя бы гулять два раза в неделю. Ходьбу можно заменить какой-то другой активностью: бегать, плавать, танцевать, ездить на велосипеде, заниматься йогой. Выберите то, что вам нравится. Даже прекрасное питание без физической активности не работает. Исключение — когда ваша деятельность связана с напряженным интеллектуальным трудом. Мы можем влиять на качество нашей жизни в дальнейшем. Поэтому стоит попробовать!

КВ
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