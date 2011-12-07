Больше половины пациентов с инфарктами и инсультами получили положенные им в этом году бесплатные препараты

Механизм получения бесплатных препаратов для пациентов с инфарктами максимально упрощен. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист по общей врачебной практике минздрава РТ, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

"В тех сосудистых центрах, где человек получал лечение по поводу инсультов и инфарктов, его данные вносятся в специальный реестр, в поликлиниках по месту жительства эти данные видны. Выйдя после лечения, пациент может обратиться к своему терапевту и получить рецепт на получение препаратов. Либо вызвать врача на дом. Никаких проблем с получением лекарств на сегодня нет. Все препараты по списку закуплены в необходимом количестве и загружены в аптеки.

Также специалист отметила, что список получаемых бесплатно лекарств по данным видам патологии на сегодня насчитывает 23 наименования.