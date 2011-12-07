Минздрав РФ рассказал о снятии в ВОЗ барьеров для признания вакцины «Спутник V»

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) сняли все барьеры для признания вакцины «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.

«На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — отметил Мурашко.

Россия и США обсудили идею взаимного признания вакцинных сертификатов, рассказал министр. В Москве ожидают отклик на предложение.

Также поднималась тема взаимного признания вакцинных сертификатов и с другими странами членами, такие как Франция, Кения и другие.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что власти РТ обеспокоены низкими темпами вакцинации.