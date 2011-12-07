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Минздрав РФ рассказал о снятии в ВОЗ барьеров для признания вакцины «Спутник V»

Россия и США обсудили взаимное признание вакцинных сертификатов.

 Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) сняли все барьеры для признания вакцины «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.

«На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — отметил Мурашко. 

Россия и США обсудили идею взаимного признания вакцинных сертификатов, рассказал министр. В Москве ожидают отклик на предложение. 

Также поднималась тема взаимного признания вакцинных сертификатов и с другими странами членами, такие как Франция, Кения и другие.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что власти РТ обеспокоены низкими темпами вакцинации.

КВ
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