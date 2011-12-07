В Татарстане возобновили работу коронавирусных госпиталей из-за роста заболеваемости

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Альметьевском и в Высокогорском районах возобновили работу коронавирусных госпиталей. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«В Высокой Горе госпиталь открывается, в Альметьевске уже открылся. Если я не ошибаюсь, есть еще увеличение коек по центральным районным больницам», — отметил Жаворонков.
Всего в Татарстане развернули 4,5 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией. В резерве находится около 15% коечного фонда.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения.