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В Татарстане возобновили работу коронавирусных госпиталей из-за роста заболеваемости

Всего в республике 4,5 тыс. коек для больных ковидом.

В Альметьевском и в Высокогорском районах возобновили работу коронавирусных госпиталей. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В Высокой Горе госпиталь открывается, в Альметьевске уже открылся. Если я не ошибаюсь, есть еще увеличение коек по центральным районным больницам», — отметил Жаворонков.

Всего в Татарстане развернули 4,5 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией. В резерве находится около 15% коечного фонда.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения.

КВ
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