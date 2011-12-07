Роспотребнадзор: число новых случаев заражения COVID-19 в Татарстане увеличилось на 14%

С конца мая число новых случаев заражения COVID-19 в Татарстане увеличилось на 14%. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказала замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер отметила, что рост заболеваемости связан с низким темпом вакцинации и из-за пренебрежения татарстанцами санитарных требований. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Казани, Набережных Челнах, а также в Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском и Верхнеуслонском районах республики.

«Это прямое показание к тому, что в этих образованиях вакцинация должна проводиться максимально оперативно и активно», — подчеркнула Авдонина.