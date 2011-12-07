В Татарстане почти 400 тысяч человек получили по две прививки от COVID-19

В Татарстане оба компонента вакцины от ковида получили 31,3% жителей республики от планового количества населения.

По словам замглавы Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 573 474 человека, а вторую – 392 987. Всего в республику поступило порядка 640 тыс. доз вакцины.

Самый низкий уровень вакцинации населения отмечается в Кукморском, Мензелинском и Зеленодольском районах, а самый высокий – в Набережных Челнах, Казани, Бугульминском и Мамадышском районах РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что низкий темп вакцинации и пренебрежения татарстанцами антиковидных мер повлиял на рост заболеваемости коронавирусом. С конца мая число новых случаев заражения COVID-19 в Татарстане увеличилось на 14%.