Врачи Татарстана констатировали рост новых случаев COVID-19

В Татарстане по состоянию на 3 июля зарегистрировано 22 558 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 43 новых случая. 22 человека госпитализировано, 21 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 297 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Напомним, в Татарстане продолжается работа по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 573 474 человека, а вторую — 392 987.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.