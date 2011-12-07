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В Татарстане выявили 71 новый случай заражения COVID-19

В России от вируса привиты более 42 млн жителей страны.

В Татарстане обнаружили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

 За все время по республике зарегистрировали более 27 тыс. случаев заражения, из них вылечилось более 23 тыс. Летальных исходов заболевания от COVID-19 в республике насчитывается 751 случай.

Всего в России от коронавируса привито более 42 млн граждан. В Татарстане планируют привить 2,4 млн человек. На данный момент количество привитых вдвое меньше плана.

В республике обстановка с коронавирусной инфекцией остается напряженной, подробнее о том, ждать ли новых ковидных ограничений читайте на нашем сайте.

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