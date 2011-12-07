Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане за сутки скончались шесть человек из-за коронавируса

Всего в Татарстане зарегистрировано 757 случаев COVID-19.

За сутки в Татарстане от коронавирусной инфекции погибло шесть человек: женщина 1937 года рождения, пять мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего в Татарстане COVID-19 заразились 757 человек. Сейчас Управление Роспотребнадзора по РТ готовит новые санитарно-эпедимиологические ограничения. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, читайте в нашем материале.

КВ
Лента новостей