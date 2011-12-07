В Татарстане за сутки скончались шесть человек из-за коронавируса

За сутки в Татарстане от коронавирусной инфекции погибло шесть человек: женщина 1937 года рождения, пять мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего в Татарстане COVID-19 заразились 757 человек. Сейчас Управление Роспотребнадзора по РТ готовит новые санитарно-эпедимиологические ограничения. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, читайте в нашем материале.