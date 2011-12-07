Как подготовиться к встрече с клещами человеку и животным?

Профилактика без затрат

В этом году клещи согласно наблюдениям проснулись в конце марта. Сезон активности кровососов обычно начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик их численности приходится, как обычно, на конец мая - июнь, снижение количества - на июль. А во второй половине августа - сентябре традиционно наступает еще один подъем активности.

По данным на 27 мая, в медицинские учреждения обратилось более 2600 татарстанцев по поводу укусов кровососов. Больше всего пострадавших - в Заинском, Агрызском, Менделеевском, Новошешминском, Спасском, Черемшанском и Ютазинском районах Татарстана. По словам Анны Алешиной, заместителя начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике 30 территорий остаются эндемичными по клещевому боррелиозу и энцефалиту - инфекциям, которые переносят кровососущие.

- Опасность клещевого энцефалита в том, что он протекает с поражением центральной нервной системы, вплоть до параличей и летального исхода, - напомнил главный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов. - Боррелиоз может поражать различные органы.

Между тем профилактика клещевых инфекций не требует больших затрат. Планируя посещение парков и скверов, нужно одеваться так, чтобы предотвратить попадание клещей под одежду, использовать специальные отпугивающие средства. Специфической мерой защиты остается вакцинопрофилактика. Ее особенность - цикл из трех прививок по определенной схеме, действия хватает на 3 - 5 лет. К сожалению, такой курс надо начинать проводить осенью, а сейчас, по весне, возможно лишь воспользоваться ускоренной схемой - 2 введения, после второго иммунитет обретает защиту через 10 дней.

Дмитрий Лопушов напомнил, что при укусе клеща лучше всего обратиться в ближайший травмпункт или к хирургу в поликлинике по месту жительства. В этом случае или при самостоятельном извлечении, по словам специалиста, лучше направить насекомое на исследование, чтобы понимать, заражено ли оно. При положительном результате пострадавшему вводится клещевой иммуноглобулин. Делается это не позднее 4 дней после укуса.

Кстати, в текущем году 545 клещей, снятых с пострадавших, удалось исследовать в лабораториях республики. 81 насекомое оказалось инфицировано боррелиями, клещевого энцефалита выявлено не было.

Инвестиции в защиту здоровья

Дают свои плоды осознанность татарстанцев и работа санитарной службы. 7,6 млн рублей выделено в этом году в Татарстане на обработку от клещей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом. Всего предполагается обработать более 3 тысяч гектаров территорий. В числе обязательных - загородные детские лагеря, санатории, парки, скверы, места массового отдыха, кладбища. Одних только парков уже охвачено 147, в том числе 23 в Казани. Санитарные медики применяют так называемые акарицидные средства, действующие на кровососов губительно.

- Уничтожение клещей в лесных массивах проводится только по эпидемиологическим показаниям, на участках с высоким риском заражения. В зеленых массивах многоквартирных домов этим занимается управляющая компания, по заявкам общего собрания собственников. Внеплановые обработки отдельных лесных и парковых мест проводятся по жалобам населения. Порядок таков, что сначала проводят расчистку места и только после нее приступают к акарицидной обработке, - утверждают специалисты Управления Роспотребнадзора РТ.

Обработка до кончиков лап

Отдельная тема, которую затронули в ходе мероприятия, - как защитить домашних животных от паразитов. С каждым годом все больше владельцев собак и кошек обращаются за помощью к ветеринарам по поводу присасывания клещей.

- Клещевого энцефалита как такового у собак не бывает, но есть пироплазмоз, - просветила казанский ветеринар, ветеринарный хирург Александра Чернышева. - Переносчиками заболевания являются некоторые виды клещей. После укуса насекомого пироплазма попадает в кровь животного, разрушает эритроциты, способствует развитию анемии, кислородному голоданию организма животного. Мы часто видим у себя на приеме собак после укуса клещей. В тяжелом состоянии, вплоть до паралича задних лап.

По словам Чернышевой, органами-мишенями в таких ситуациях также становятся почки, печень. Животное не может выздороветь самостоятельно, без ветеринарной помощи. Поэтому ветеринар призвала татарстанцев обрабатывать перед прогулками своих питомцев антипаразитарными средствами, которые в изобилии представлены в продаже. Плюс тщательней осматривать животных после их возвращения домой. Кстати, обработку можно делать даже в зимнее время. Есть около 11 видов кровососов, зимующих в будках домашних питомцев.

Чернышева также напомнила, что должно насторожить хозяина домашних питомцев, если он опасается, не пропустил ли клеща при осмотре животного. Среди тревожных симптомов - вялость собаки, подволакивание ею задних лап, отсутствие желания встречать домочадцев, когда те приходят. Это повод посетить ветеринарного врача.