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В Индии выявили опасный штамм COVID-19

Среди заболевших – 63 человека.

В Индии большинство вакцинированных людей заразились новой линией коронавируса, состоящей из трёх штаммов — B.1.617 SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Сообщается, что всего заболело 63 человека, из которых 41 человек — мужчины, и 22 — женщины. Никто из них ранее не был заражён.

По мнению специалистов, штамм B.1.617 SARS-CoV-2 мог стать причиной возникновения второй волны COVID-19 в Индии.

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