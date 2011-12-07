В Индии выявили опасный штамм COVID-19

В Индии большинство вакцинированных людей заразились новой линией коронавируса, состоящей из трёх штаммов — B.1.617 SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Сообщается, что всего заболело 63 человека, из которых 41 человек — мужчины, и 22 — женщины. Никто из них ранее не был заражён.

По мнению специалистов, штамм B.1.617 SARS-CoV-2 мог стать причиной возникновения второй волны COVID-19 в Индии.