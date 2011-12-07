Галимова: Решение о проведении массовых мероприятий осталось за руководителями регионов

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Решение об отмене массовых мероприятий по-прежнему остается за руководителями регионов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимов.
«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию», — говорится в сообщении.
Никаких дополнительных ограничений не вводилось, отметила она.
Напомним, сегодня в России установили новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки — 25 781 человек.