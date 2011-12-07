Массовые мероприятия по всей России отменяются из-за пандемии COVID-19

Массовые мероприятия по всей стране будут отменены из-за ухудшения ситуации с ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«По массовым мероприятиям. Они остановлены по всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса. Сегодня нет субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Мероприятия с численностью от тысячи до трех тысяч человек можно проводить только в двух субъектах», — сообщила Попова.

О каких регионах идет речь, не уточняется. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 14%, подытожила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что в России установили новый антирекорд заболевших коронавирусом за сутки — 25 781 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что четвертая волна ковида уже «накрыла» Татарстан. Подробнее о том, как обстоят дела с COVID-19 в Татарстане, читайте в нашем материале.