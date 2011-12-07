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В Челнах разъяснили правила общениям с пациентами коронавирусных госпиталей

Информация о смерти предоставляется только родственникам.

В городской больнице № 5 Набережных Челнов, работающей как коронавирусный госпиталь, разъяснили правила общения между пациентами и их родственниками. Об этом сообщают «Челнинские известия».

При поступлении дееспособные пациенты по желанию дают номера телефонов родственников, с которыми могут связаться врачи. Ежедневно родственники больных могут общаться с медиками по телефону с 11 до 12 часов дня.

Что касается личных встреч, то врачи реанимационных отделений выходят к близким людям пациентов, ждущим в приемной, каждый день в 12 часов. Информация о смерти пациента дается только родственникам, отметили в пресс-службе больницы. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в соседней с Татарстаном Башкирии ужесточили антиковидные меры для посещения общественных мест.

КВ
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