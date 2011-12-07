За сутки в Татарстане от коронавируса скончались еще восемь человек

За сутки в Татарстане от коронавируса скончались восемь человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Подтверждено восемь летальных случаев от коронавирусной инфекции: мужчина 1949 года рождения, женщины 1928, 1931, 1939, 1940, 1955, 1960 и 1971 года рождения», — говорится в сообщении.

Причины смерти установлены в результате вскрытии, вирус был идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировано 765 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — 25 781 заболевших.