Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За сутки в Татарстане от коронавируса скончались еще восемь человек

В республике из-за COVID-19 погибли семь женщин и один мужчина.

За сутки в Татарстане от коронавируса скончались восемь человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Подтверждено восемь летальных случаев от коронавирусной инфекции: мужчина 1949 года рождения, женщины 1928, 1931, 1939, 1940, 1955, 1960 и 1971 года рождения», — говорится в сообщении. 

Причины смерти установлены в результате вскрытии, вирус был идентифицирован. 

Всего в Татарстане зарегистрировано 765 летальных случаев от коронавируса. 

Напомним, сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — 25 781 заболевших.

КВ
Лента новостей