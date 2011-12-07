Когда в России появится таблетка от СПИДа?

Об этом шла речь на заседании круглого стола, которое организовала некоммерческая организация «Новый век» к отмечаемому 1 декабря Всемирному дню борьбы со СПИДом. Положительный тест - не приговор - Татарстан - более продвинутый регион по профилактике ВИЧ-инфекции в России. Профилактика, диагностика, лечение - все это есть. Но есть и проблемы. В Европе, странах Азии более широкий охват населения профилактикой, тестированием. Если у человека положительный анализ на СПИД, в этот же день он должен получить лекарства и начинать лечение. Он не должен думать: «А зачем мне это? Бесполезно, все равно не вылечат!» В этом случае он теряет время, и шансов на выздоровление становится все меньше. Есть и другая сторона медали: за это время он может инфицировать других людей, - рассказал Виней Патрик Салдана. - Надо всем понимать, что наука не стоит на месте. Появляются новые препараты, которые дают колоссальный положительный эффект. Инфицированные могут жить десятки лет, но лекарства им придется принимать постоянно, до конца жизни. Сейчас в России схема приема лекарств довольно сложная: например, несколько разных таблеток утром до еды, еще несколько перед обедом, следующие таблетки вечером... Принимать их надо строго по часам, соблюдая определенный питьевой и пищевой режим. Препараты в комплексе дают хороший лечебный эффект, но при условии строгого следования назначению врача. А это при такой схеме делать непросто. Схема должна быть более удобной. В мире уже созданы более совершенные препараты - в день надо принимать всего одну таблетку с фиксированной комбинированной дозой. Кроме простоты приема у этого лекарства есть еще одно важное преимущество - оно дешевле, чем комплекс препаратов, который обычно назначают ВИЧ-инфицированным. Конкретный пример. На федеральном уровне при госзакупке средняя стоимость лекарств на годовой курс для одного человека составляет примерно 16 тысяч рублей. А качественные таблетки от надежных мировых производителей обойдутся в 7 тысяч рублей в год. Эти таблетки уже применяются в Европе, Африке. А в России пока нет. Безусловно, здесь выделяются серьезные средств на противодействие ВИЧ, внедряются масштабные программы, но надо активнее переходить на более современные системы лечения.Свой ВИЧ-статус проверять необходимоКоварство ВИЧ-инфекции в том, что она проявляется не сразу, а в течение нескольких месяцев. И все это время человек может чувствовать себя вполне нормально, не подозревая, что он инфицирован. Чтобы упростить процедуру тестирования, в Татарстане разрабатывается система «карманных тестов» на ВИЧ. Эти тесты будут доступны для всех, их свободно можно будет приобрести в аптеках, как тест на беременность. Если тест окажется положительным - это повод пройти более тщательное обследование у специалистов. Все возможности лечения ВИЧ-инфицированных сегодня есть. Лишь бы они не боялись, не прятались, а обращались к врачам и начинали курс терапии. В зоне особого внимания - ВИЧ-инфицированные беременные женщины. Благодаря достижениям современной медицины они могут родить здоровых детей. За последние годы у ВИЧ-инфицированных мам в Татарстане родились 3009 детей. И только у 104 малышей подтвердилось наличие ВИЧ. Главное оружие - профилактикаКстатиЗа 11 месяцев этого года в Татарстане впервые выявили 1060 человек с ВИЧ. В 1,6 раза увеличилось количество ВИЧ-инфицированных, которые прибыли из других регионов. Всего в республике на диспансерном учете состоят 13 тысяч 563 человека. Об этом на встрече с журналистами рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Луиза Борисова.