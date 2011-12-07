Как сохранить зрение школьнику?

Как сохранить зрение у школьников? Какие меры предпринять, чтобы в дальнейшем избежать проблем с глазами? Об этом «КВ» беседуют с врачом-офтальмологом высшей категории, заслуженным врачом Татарстана, сотрудником кафедры офтальмологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Наилей Хабибуллиной. - Наиля Мухаметовна, какие основные факторы способствуют сохранению зрения у школьников?- Во-первых, стоит отметить, родители часто и не догадываются, что у ребенка нарушено зрение. Поэтому перед школой необходимо посетить офтальмолога. Причем нужно обратить внимание, как ребенок проходит данное обследование, так сказать, не хитрит ли он. Как правило, дети любят, когда их хвалят. И чтобы не огорчать маму во время проверки глаз, когда доктор просит закрыть один из них, стараются подглядывать вторым, дабы ответ был верным. Нередки случаи, когда они просто угадывают, что написано на таблице. Второе, если врач прописал очки вашему ребенку, то носить их нужно постоянно и снимать только на время сна и принятия водных процедур. Любой орган, в том числе и глаза, должен работать правильно. Без средств коррекции зрения, будь то очки или контактные линзы, в зависимости от того, что конкретно прописал врач, свет не попадает в центр сетчатки глаз. Следовательно, глаза перестают правильно функционировать. От этого у ребенка появляются жалобы на усталость, он становится раздражительным и не хочет выполнять домашнее задание. Родители начинают его ругать. Получается замкнутый круг. - Если бы в школах парты и стулья подбирались индивидуально под каждого ученика, то можно было бы избежать некоторых проблем со зрением?- Разумеется. К сожалению, мало кто обращает внимания на школьную мебель, несмотря на то что магазины изобилуют огромным ее выбором. Что мы видим, когда ребенок приходит в класс? Практически во всех учебных заведениях парты и стулья одинаковы, тогда как рост у детей отличается. Кто-то начинает сутулиться, другие, наоборот, вытягиваются, третьи склоняются набок, чтобы сфокусировать взгляд. Если бы школьные парты и стулья регулировались по росту, то такие проблемы, как утомляемость глаз или, например, развитие сколиоза, были бы сведены к минимуму. - А плохое освещение в классе, его нехватка или, наоборот, чересчур яркий свет влияют на развитие близорукости у детей?- А как же! Освещение играет колоссальную роль. Безусловно, естественное освещение максимально оптимально для человеческого глаза. Поэтому в школах предусмотрены большие оконные проемы. Однако не всегда на улице светло и солнечно. Ввиду этого рабочее место каждого школьника должно освещаться дополнительно, то есть искусственно. Причем свет должен быть рассеянным, без резких теней и не слепить глаза. - Часто, придя в школу, дети долго сидят за одной и той же партой. Это как-то сказывается на их зрении?- Хороший вопрос. Если ребенок пришел в школу и у него уже имеется некое отклонение по зрению, то нужно учитывать, в каком ряду он сидит. В частности, при косоглазии нельзя все время сидеть на крайних рядах. Желательно таких детей разместить по центру в классе, чтобы доска была прямо перед глазами.Про признаки- Как можно понять, что у школьника ухудшается зрение?- По некоторым признакам, а их нельзя не заметить, родители могут самостоятельно выявить, что со зрением ребенка не все в порядке. Среди них - желание наклониться вперед во время письма или рисования, вплотную подойти к телевизору или поближе поднести книгу к лицу более чем на 35 - 40 сантиметров, головные боли и головокружение, если ребенок часто протирает глаза и прищуривается, зажмуривается при ярком освещении - все это говорит о том, что необходимо пойти на прием к окулисту для постановки точного диагноза.Про гаджеты - Школьные будни современного ученика, особенно старших классов, нельзя представить без компьютера. Существуют ли нормы беспрерывной работы за компьютером?- Да, конечно. Причем, чем старше становится ребенок, тем продолжительнее это время. Для учеников младших классов рекомендуемое время работы на компьютере составляет не более 15 минут. Для пятых и седьмых классов оно достигает уже 20 минут. Восьмиклассникам и девятиклассникам разрешено сидеть перед монитором 25 минут. Ну и для школьников постарше это время уже составляет полчаса. - Можно ли ребенку играть в игры, смотреть мультики, различные видеоролики на планшете или телефоне, когда он едет в транспорте?- Не понимаю таких родителей, которые отлынивают от своих прямых родительских обязанностей, считая, что гаджет заменит живое общение. Как во время движения в транспорте, так и приема пищи недопустимо сидеть с телефоном, уткнувшись в монитор. Это касается не только детей, но и взрослых. Отчего так? Все очень просто. Когда мы едем в транспорте, нас качает, и как правило, расстояние между глазами и самим телефоном все время меняется. От этого начинают уставать глазодвигательные мышцы, что способствует развитию близорукости, причем ранней.- Многие родители отдают детей одновременно в несколько спортивных кружков и секций. Может ли это как-то навредить зрению? - Ни для кого не секрет, спортивные занятия и упражнения благоприятно влияют на физическое развитие любого человека независимо от возрастной категории. Но при выборе того или иного вида спорта следует учитывать индивидуальные особенности организма ребенка. Если по зрению нет никаких противопоказаний, то спорт пойдет только на пользу. В остальных случаях необходима консультация офтальмолога, который подскажет, какие кружки и секции можно посещать, а какие нежелательно. Кстати, шахматы и шашки не противопоказаны при любой патологии органа зрения.Про лечение- Если у школьника только начались проблемы со зрением, можно ли в домашних условиях его восстановить?- Нет. Самолечением, в принципе, заниматься не стоит: так можно только навредить. Чем быстрее ребенок посетит офтальмологический кабинет, тем меньше риск, что зрение у него будет ухудшаться и дальше. А вообще, не существует никакой волшебной таблетки, после которой школьник начнет видеть лучше.- Какие продукты питания можно посоветовать школьникам для укрепления зрения?- Я всегда говорю: то, что приготовила мама, всегда полезно. Свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты, причем желательно с наибольшим процентом жирности, должны быть в ежедневном детском рационе. Хорошо, если ребенок любит рыбу и не отказывается от рыбьего жира, ведь там есть омега-3 жирные кислоты.- После уроков или выполнения домашнего задания у многих школьников глаза становятся красными. Говорит ли это о том, что ухудшается зрение?- Необязательно. Возможно, ребенок устал. Ему необходимо отвлечься. При возможности надо лечь на ровную поверхность и сделать несколько физических упражнений. Взрослым следует объяснить своему школьнику, что при выполнении какого-то задания, требующего долгого зрительного внимания, время от времени необходимо отводить взгляд в сторону, посмотреть вдаль и поморгать глазами. Иначе может возникнуть синдром сухого глаза, при котором слезная пленка, покрывающая роговицу, высыхает и рвется, что вызывает неприятные ощущения наличия инородного тела и жжения в глазу. - Школьники, особенно старших классов, любят читать, лежа на диване. Как это может сказаться на их зрении?- Абсолютно никак, если зафиксирована спина с упором на руки. - Существует мнение, что нельзя отдавать ребенка в школу раньше 7 лет, чтобы не навредить его зрению. Так ли это?- Совершенно верно, так как орган зрения окончательно формируется у ребенка только к 10 годам. Как раз в 7 лет у него появляется хорошее светоощущение, формируется абстрактное мышление, он способен к зрительному чтению, развиваются мелкие мышцы пальцев рук. Более того, именно к этому возрасту формируется детский иммунитет, который важен, чтобы ребенок не болел. А частые простудные заболевания могут повлиять на возникновение близорукости.