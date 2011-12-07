4 пациента с COVID-19 в РТ находятся в крайне тяжелом состоянии

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389 пациентов находятся в стационарных лечебных учреждениях Татарстана. Четыре из них находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Она добавила, что недопустимо снижать ограничительные мероприятия, важно соблюдать все меры предосторожности и продолжать режим самоизоляции.
«Масочный режим… Мы будем с ним жить долго, коллеги, надо к нему привыкать», — сказала Патяшина.