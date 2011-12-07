Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

4 пациента с COVID-19 в РТ находятся в крайне тяжелом состоянии

Они подключены к аппаратам ИВЛ.

389 пациентов находятся в стационарных лечебных учреждениях Татарстана. Четыре из них находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она добавила, что недопустимо снижать ограничительные мероприятия, важно соблюдать все меры предосторожности и продолжать режим самоизоляции.

«Масочный режим… Мы будем с ним жить долго, коллеги, надо к нему привыкать», — сказала Патяшина.

КВ
Лента новостей