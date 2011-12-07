827 татарстанцев заразились коронавирусом контактным путем

827 жителей РТ заразились коронавирусом контактным путем. Это 69% от общего количества зараженных в республике. Такие данные на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 15% от числа заболевших имеют «завозной» характер.

653 случая заражения COVID-19 приходится на внутрисемейные, домашние очаги, а 174 человека подхватили инфекцию в трудовых коллективах. Еще в 196 эпизодах путь заражения установить не удалось.

«Вероятно, это и есть случаи нарушения режима самоизоляции: поход в общественные места, магазины, аптеки. Это очень настораживает. Три недели назад вместо 196 было всего 3 человека», — уточнила Марина Патяшина.