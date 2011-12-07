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Более 50% татарстанцев болеют COVID-19 бессимптомно

226 человек страдают пневмонией.

623 татарстанца болеют COVID-19 бессимптомно. Это 51,6% от общего количества зараженных в Татарстане. Такие данные на брифинге в Доме Правительства РТ привела руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

226 человек страдают пневмонией.

«Это та форма, которой мы боимся, остерегаемся, которая может привести к летальным исходам», — уточнила Марина Патяшина.

Из 1208 зараженных, 132 человека — дети, а 160 человек — люди, которые старше 65 лет. 6 районов Татарстана COVID-19 пока не затронул, а больше всего случаев в Казани и Набережных Челнах.

КВ
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