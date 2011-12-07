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Озвучено количество татарстанцев, привитых от COVID-19

Всего в Татарстан поступило почти 6 тысяч доз вакцины.

Вакцину от коронавируса в Татарстане получили 2,4 тысячи жителей республики. Повторную дозу получили более 50 граждан. Такую статистику на пресс-конференции озвучил замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, между приёмом двух доз вакцины нужно выдержать срок в 21 день. В этот период вакцинированный человек не представляет опасности для окружающих.

На данном этапе в Татарстан поступило почти 6 тысяч доз вакцины. Сейчас вакцинация ориентирована на медработников и лиц, входящих в группу риска.

КВ
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