Озвучено количество татарстанцев, привитых от COVID-19

Вакцину от коронавируса в Татарстане получили 2,4 тысячи жителей республики. Повторную дозу получили более 50 граждан. Такую статистику на пресс-конференции озвучил замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, между приёмом двух доз вакцины нужно выдержать срок в 21 день. В этот период вакцинированный человек не представляет опасности для окружающих.

На данном этапе в Татарстан поступило почти 6 тысяч доз вакцины. Сейчас вакцинация ориентирована на медработников и лиц, входящих в группу риска.