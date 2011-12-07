Заболеваемость гриппом в Татарстане снизилась на треть

Сразу на 32% уменьшилось в Татарстане число заболевших гриппом или другим видом ОРВИ за прошедшую первую неделю января по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года. Такие данные сообщила на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Правда, добавила она, это может быть связано и с тем, что заболевшие просто не обращались за медицинской помощью, не нуждаясь в больничном листе.