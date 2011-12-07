Детские хирурги в Татарстане делают операции на грани фантастики

— Знаете, что это такое? — показывает на небольшую серую закругленную коробку заведующий хирургическим отделением № 2 ДРКБ Михаил Поспелов.

Пожимаю плечами в ответ. Оказывается, шлем виртуальной реальности. Казалось бы, развлекательный гаджет? Но здесь он на службе лечебного процесса. Это одна из современных парамедицинских технологий, она помогает ослабить у деток болезненность при перевязке, оперативном вмешательстве. Маленькие пациенты с ожоговыми травмами, которые часто боятся одного вида инструментов и бинтов, с помощью погружения в виртуальную реальность становятся более спокойными, перестают плакать, меньше реагируют на внешние раздражители. Благодаря администрации больницы в отделении есть два таких аппарата.

Сама надеваю шлем и переношусь в другой мир. Вокруг меня диковинные растения, гуляют динозавры в трехмерной реальности. Так и хочется протянуть руку, чтобы их погладить! Теперь понимаю, как работает шлем.

— Трехмерная реальность в виде мультфильмов, картин природы, животных захватывает и отвлекает ребенка. Нам легче его транспортировать в операционную, делать перевязки без крика и нервов. Эта технология достаточно хорошо развивается в Европе. По данным исследований, при ее использовании необходимость в обезболивающих средствах снижается, — поясняет Поспелов, пока я с широко открытыми глазами осматриваюсь в новой реальности.

Хирургическое отделение № 2, которое возглавляет Михаил Сергеевич, рассчитано на 30 коек. Сюда госпитализируются маленькие пациенты по четырем направлениям. Первое — ожоги в результате электротравм и термических повреждений кожных покровов; второе — плановые хирургические вмешательства, например, по поводу грыжи передней брюшной стенки; третье — гнойные поражения мягких тканей и костей (остеомиелиты); четвертое — всевозможные патологии органов грудной клетки (торакальный профиль). А это значит, что сложных пациентов в отделении немало. Вот и стремятся детские хирурги сделать процесс лечения, операции менее болезненным для детей. Помимо парамедицинских технологий в своей работе врачи используют и самые что ни на есть медицинские.

О каждой стоит рассказать. Например, раньше гнойные воспаления при тяжелых травмах опорно-двигательного аппарата, размозженных конечностях лечились традиционным способом: антибиотики, частые перевязки. А в прошлом году отделение получило два аппарата для вакуумного лечения гнойных ран.

Как работает такой аппарат? Он накладывается на крупные очаги поражения, где много гнойного отделяемого, и закрепляется. Между прибором и раной создается вакуум, очищение раны идет быстрее, она хорошо заживает. По итогам практического применения аппарата специалисты отделения даже выпустили несколько научных работ — настолько эффективно он себя показал при тяжелых и смешанных видах травм.

В направлении плановой абдоминальной хирургии — тренд на малоинвазивные эндоскопические операции. В ДРКБ при грыже передней брюшной стенки, паховой грыже применяется оперативное вмешательство через один прокол. После такой операции не остается шрамов, так как нет швов, все ограничивается единственной маленькой ранкой. Эффект хороший, не затрагиваются важные структуры, а ведь известно, что большая часть мужского бесплодия связана с перенесенными в детстве операциями по поводу водянки и грыжи.

— За последние несколько лет наши хирурги практически полностью перешли к эндоскопическому способу выполнения операций и в торакальной области, через несколько проколов, — говорит заведующий отделением. — Открытое вмешательство у нас крайне редко. В основном оно проводится при опухолях средостения, легких, врожденных патологиях, связанных с образованием кист.

Но хирурги и тут не стоят на месте! 3 — 4 прокола при оперативном вмешательстве уже кажется многовато. Поэтому в отделении разработали методику выполнения операции с помощью единого (!) торакоскопического доступа в 2,5 см и даже меньше. В прошлом году по итогам применения этого метода ДРКБ вошла в число лауреатов российского конкурса «100 лучших товаров и услуг России».

Большая часть пациентов отделения — дети, получившие термические ожоги. В этом году особенно много случаев с обширными поражениями кожи. Буквально на минувшей неделе врачи выписали мальчика, у которого было обожжено 85% кожных покровов. В случаях, когда поражено более 50%, хирурги пересаживают ребенку его же кожу с других участков тела. Но не всегда ее хватает, поэтому специалисты мечтают о применении искусственной кожи. Такой метод уже применяется в мире. Вообще, клеточные технологии — один из следующих этапов, которые хирурги хотели бы освоить. А планов и стремлений у коллектива отделения много: от роботов-помощников до экзоскелетов, помогающих хирургам во время операции длительное время не уставать.

Фантастика? А возможно, и ближайшая перспектива. А сейчас можно назвать фантастикой те операции, которые проводятся в отделении. Недавно рассказ об одной из них восхитил пользователей соцсетей. Бригада врачей, в числе которых специалисты отделения, прооперировала 13-летнюю девочку, у которой выявился патологический рост груди. Грудные железы выросли настолько, что от напряжения появились боли в спине. Было принято решение скорректировать редкую патологию. Девочка была прооперирована и сейчас идет на поправку.

На памяти хирургов ДРКБ немало необычных случаев. Говорят, книги можно писать. У доктора Поспелова много фотографий, где он запечатлен со своими выздоровевшими маленькими пациентами и их родителями. У каждого фото своя история. Например, о пятилетней девочке, которая поперхнулась, съев шаурму. Через несколько дней у ребенка поднялась температура. Родители привезли малышку в приемный покой ДРКБ. На компьютерной томограмме выявился заглоточный абсцесс с тяжелым гнойным медиастинитом. Оказалось, виной всему куриная косточка, которая повредила пищевод и встала между щитовидной железой и сонной артерией. Ситуация потребовала решительных действий. Несмотря на вечернее время, удалось собрать бригаду врачей разных специальностей, провести обследование. Врачи-эндоскописты с помощью специальных приспособлений смогли ухватить торчавшую на миллиметр косточку через пищевод и вытащить ее. Конечно, после потребовалось дальнейшее лечение из-за развившихся гнойных процессов. Но в итоге все закончилось хорошо: через пару недель пациентку выписали. Остается лишь восхититься: ювелирный подход! Но хирурги не делят операции на сложные и не очень. «Мы просто выполняем свою работу», — признаются они.

Для Поспелова и его коллег подобные операции не редкость. К слову, на вопрос, как удается найти контакт с детьми, Михаил Сергеевич отвечает, что для этого надо просто быть врачом-педиатром. Ему как отцу шестерых детей и врачу в четвертом поколении виднее! С первого курса медицинского института он мечтал лишь о специальности детского хирурга…