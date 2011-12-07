Несколько вишенок на ночь - и можно спать спокойно!

О пользе наиболее распространенных в нашей местности ягод «КВ» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию и модификации образа жизни, организатор детокс-марафонов Айгуль Фазлыева.

Черника

Большинство знает ее как помощника в улучшении зрения. И это действительно так: богатый состав витаминов, минералов способствует укреплению глазных мышц, а содержащиеся в ней антоцианы благотворно влияют на сетчатку глаза. Помимо этого, она обладает отличным противовоспалительным эффектом, часто применяется как сопутствующее восстановительное средство при лор-заболеваниях, повышает иммунитет, снижает температуру и оказывает бактерицидное действие. Сок черники помогает при стоматите. Еще одно достоинство ягоды - укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов. Ее употребление снижает уровень глюкозы в крови, что несет пользу при сахарном диабете 2-го типа.

Другая сфера действия лесного дара - профилактика железодефицитной анемии, нормализация работы желудочно-кишечного тракта, предотвращение запоров и лечение диареи (используются сухие ягоды). Также черничные ягоды хорошо работают как натуральное очищающее средство. Поэтому их часто применяют в составах детокс-смузи: они хорошо выводят токсины, улучшают моторику кишечника. Случается, что при применении сухих ягод выходят мелкие камни из желчного пузыря.

Сок ягод (и просто их поедание в свежем виде) способствует синтезу коллагена и эластина, необходимых для гладкости кожи, а содержащиеся в них антиоксиданты предотвращают старение. А еще черника способна снизить отечность и ускорить вывод лишней жидкости из организма. Есть данные, что регулярное употребление черники положительно влияет на работу репродуктивных органов и является хорошей поддержкой для пар, планирующих беременность.

Черника - практически универсальный продукт. Ее можно давать детям начиная с 7-месячного возраста. С осторожностью стоит отнестись к чернике тем, кто страдает диабетом 1-го типа, так как она влияет на уровень сахара в крови, и гипотоникам - из-за свойства ягоды понижать давление. Еще не рекомендуется ее есть вместе с клубникой и малиной.

Рецепт смузи из черники: 2 банана, 3 столовые ложки черники, сок 1/3 лимона, 2 - 3 стебля сельдерея, 1 стакан воды. Смешать в блендере. Для лечения диареи: 3 чайные ложки сухих ягод залить стаканом кипятка, настоять и пить по полстакана перед едой.

Облепиха

За счет содержания витамина С и фитостеринов ягоды имеют антисклеротическое действие, очищают сосуды, снижают «плохой» холестерин. Облепиховые отвары снижают давление. Ягоды и свежий сок повышают давление, что подходит гипотоникам. Это хороший антидепрессант, избавляет от перепадов настроения из-за способности продуцировать серотонин: вещество, которое отвечает за хорошее настроение, чувство удовлетворения, гармонии.

Дубильные вещества, содержащиеся в облепихе, оказывают ранозаживляющее действие. По этой же причине ягода с ее вяжущими свойствами хороша при гастрите и язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки. А вот при мочекаменной болезни, остром воспалении желчного пузыря, печени и поджелудочной железы использовать облепиху стоит с осторожностью. Зато настой облепиховых листьев обладает защищающим печень действием. Оранжевые плоды повышают эластичность кожи благодаря содержанию жирорастворимых витаминов А, С, Е и синтезу гормона эстрогена.

Рецепт напитка для поддержки сердца и сосудов: 1 грамм сока облепихи на 1 кг массы тела, сок свеклы (причем последнего берем в 2 раза больше, чем облепихи). Сок свеклы нужно отстоять 40 - 50 минут. Смешать и пить по полстакана в течение месяца за 30 минут до еды.

Малина

Съеденные за один присест полстакана ягоды - невероятная польза организму. В малине содержится много витаминов (С, В1 и В2, Р), а также бета-каротиноидов. Благодаря витамину С содержащееся в малине железо лучше усваивается, что способствует повышению уровня гемоглобина и укреплению сосудов. Это проверенное средство против запоров, а также для улучшения аппетита. И конечно, малина известна своим жаропонижающим действием.

Щедрый набор антиоксидантов в составе несет пользу в детокс-программах, выводит лишнюю жидкость, нормализует обмен веществ. Поэтому ее рекомендуют добавлять в детокс-воду и смузи. Можно использовать сладкую ягоду в сочетании с лаймом, мятой или лимоном. Хороша она и на ночь: благодаря высокому содержанию кальция и магния малина способствует избавлению от бессонницы. Такими же свойствами обладает ближайший «родственник» малины ежевика.

Смузи из малины, черной смородины, клубники и груши - источник антиоксидантов. Выводит лишнюю жидкость из организма, полезно для сердца и сосудов, бодрит, повышает настроение, нормализует обмен веществ и давление, избавляет от бессонницы.

Вишня

Лидер по витаминам, минералам и природным сахарам. Блокирует рост раковых клеток, укрепляет иммунитет. Содержащаяся в вишне сера способствует детоксикации, йод - профилактике болезней эндокринной системы, цинк - повышению иммунитета. Особое свойство ягоды - чистый мелатонин в составе, он способствует расслаблению мускулатуры тела и крепкому сну. Несколько вишенок перед сном - прекрасное природное снотворное. Свежий вишневый сок можно пить вместе с апельсином, имбирем, черникой. Вишня - одна из тех ягод, которой за один раз можно съесть до двух стаканов и при этом получить только пользу.

В программы очищения рекомендуется включать ягоды в виде так называемой детокс-воды. Вариации ягод и фруктов могут быть разные - например, малина, мята, лайм или черника и апельсин. Отличное сочетание - апельсин, имбирь, черника. Фрукты режем на кусочки, добавляем ягоды и воду. Настаиваем 2 - 3 часа и пьем в течение дня.