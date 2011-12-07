Смогли сохранить ребенка, удалив миому у беременной

Несколько месяцев назад акушеры-гинекологи РКБ провели удаление 8-сантиметровой миомы на матке у 35-летней беременной из Казани, сохранив ребенка. Хотя шансов на это оставалось немного.

О существовании у себя небольшой по размерам миомы женщина узнала еще в конце 2018 года, но отложила лечение, а вскоре впервые забеременела. На сроке 6 месяцев начал болеть живот. Айсылу предположила, что все дело в повышенном тонусе матки, который нередко сопровождает беременность, но в какой-то момент поняла, что болит та самая миома. Ей даже удалось нащупать уплотнение через живот. Устав от переживаний и бессонных ночей, женщина вызвала скорую, медики доставили ее в перинатальный центр РКБ.

- Айсылу поступила к нам на сроке 25 недель с большим миоматозным узлом на матке (почти 8 сантиметров) с признаками воспаления в нем. Что позже подтвердилось после проведения УЗИ. Действительно, стоял вопрос о сохранении беременности. Но откладывать операцию мы тоже не могли: слишком серьезными могли быть последствия, вплоть до потери плода, - говорит шеф акушерско-гинекологической клиники РКБ, доцент кафедры акушерства и гинекологии КГМУ Лариса Фаткуллина. Именно она оперировала будущую мамочку. - Мы обсудили с пациенткой все возможные риски, она дала согласие на операцию. Далось оно ей очень нелегко, ведь беременность первая, очень желанная...

Оказывается, миомы во время беременности могут вести себя по-разному. Одни прекращают рост, другие, наоборот, увеличиваются. Третьи несут опасность в виде некроза (разложения) со всеми вытекающими осложнениями для мамы и ребенка. Случай Айсылу был осложненный: узел располагался на широком основании наподобие грибной шляпки, что составляло опасность для малыша. Риск был велик и потому, что срок беременности большой и опасность травмирования матки высока. Такого рода вмешательства проводятся врачами нечасто.

Операция длилась почти полтора часа. Проводилась под действием эпидуральной анестезии - это когда пациент все слышит, но необходимая область обезболена. Все это время врачи общались с беременной и подбадривали ее: на языке специфической терминологии это называется медико-психологическим сопровождением. Несмотря на довольно крупный размер и площадь образования, врачи смогли удалить узел и в буквальном смысле собрать пораженную под ним ткань. При этом сохранив целостность матки и здоровье находящегося внутри нее ребенка. Завершили операцию наложением швов, в сердцах выдохнув: «Успели вовремя!» Еще чуть-чуть, и не миновать серьезных осложнений.

Самым радостным моментом во всей этой истории для будущей мамы стали слова доктора: «Молодец, Айсылу! Ребенка мы сохранили!» Лариса Фаткуллина даже помнит, как после них пациентка крепко сжала от радости ее руку...

Дальнейшие события развивались в позитивном ключе. Послеоперационный период прошел хорошо. В итоге беременная благополучно доносила беременность с 25-й до 41-й недели и даже могла сама родить, если бы не стремительное начало родовой деятельности. Чтобы не рисковать жизнью ребенка, было принято решение о кесаревом сечении. Операцию провела акушер-гинеколог РКБ Жаклин Камалова. Она отметила, что рубец после удаленной миомы отлично зажил. И в 11 утра 24 июля на свет появилась девочка весом 3300 граммов.

Сейчас Айсылу с волнением вспоминает те сутки, когда ей надо было принять решение: идти на операцию или нет при всех возможных последствиях. Сколько метаний и тревоги тогда пришлось пережить! Еще сложнее было от того, что муж в отъезде, да и рассказать ему все по телефону она опасалась. Поддерживала как могла мама. А еще заведующая отделением УЗИ РКБ Лилиана Терегулова, которая прямо на экране монитора показала пациентке, почему необходима операция, и все грамотно объяснила. Придали сил и уверенности врачи перинатального центра РКБ. Благодаря профессионализму докторов РКБ сейчас состоянию мамы и малышки ничто не угрожает.