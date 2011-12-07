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Татарстанцам объяснили, что делать при заражении COVID-19 вне территории РФ

При недомогании необходимо обратиться к местным врачам.

Заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала, что делать татарстанцам в случае заражения COVID-19 вне территории РФ.

Специалист порекомендовала при недомогании обратиться к местным врачам — либо тем, кто в гостинице, либо в медицинские центры и экстренные службы.

«Мы советуем в этом году отдохнуть в пределах своей территории, Республики Татарстан», — подчеркнула Любовь Авдонина.

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