Татарстанцам объяснили, что делать при заражении COVID-19 вне территории РФ

Заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала, что делать татарстанцам в случае заражения COVID-19 вне территории РФ.

Специалист порекомендовала при недомогании обратиться к местным врачам — либо тем, кто в гостинице, либо в медицинские центры и экстренные службы.

«Мы советуем в этом году отдохнуть в пределах своей территории, Республики Татарстан», — подчеркнула Любовь Авдонина.