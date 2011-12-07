Почему наши бабушки и дедушки не могут жить без огорода

Об этом «КВ» беседуют с руководителем Республиканского гериатрического центра, сотрудником кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России профессором РАЕ Рустемом Газизовым.- Большую роль играет движение. Для пожилого организма это особенно важно. Жизнь в городе не включает в себя столько разнообразных движений, как, например, на садовом участке. Монотонная, но не чрезмерная физическая работа в огороде, постоянная ходьба по участку улучшают качество жизни пожилых людей. Более того, появляются новые заботы. На каждый день у них есть конкретная задача. Например, сегодня им необходимо вскопать землю, завтра посадить, послезавтра подкормить и полить и так далее. Все это дисциплинирует, и не остается времени думать о том, что где-то болит. Плюс, конечно же, пребывание на свежем воздухе, которое положительно сказывается на всем организме в целом.- Вода из-под крана, как правило, уступает по качеству той, что в садовых обществах: там она колодезная или из артезианских скважин. Это тоже улучшает самочувствие представителей третьего возраста?- А как же! Здоровье человека напрямую зависит от того, что он пьет и ест. Качественная питьевая вода приносит огромную пользу всему организму. Также необходимо учесть, что на протяжении всего огородного периода люди больше употребляют свежих фруктов и овощей, собранных непосредственно с грядки.- Часто от пожилых людей можно услышать, что им намного спокойней в саду, нежели в городе, и работа на грядках приносит меньшую усталость, даже несмотря на многочисленные посевы, которые требуют тщательного и постоянного ухода. Почему так случается, по-вашему?- Это связано с психоэмоциональным состоянием и можно объяснить так. Обычно пожилые люди живут вместе со своими детьми. Хочешь не хочешь, но рано или поздно возникают конфликты, мелкие ссоры. Молодежь начинает раздражать, что родители, как им кажется, суют свой нос не в свои дела, начинают их поучать. Старшее поколение в свою очередь обижается, что к ним не прислушиваются, хотя, на их взгляд, они жизнь прожили и знают что к чему. Для ветерана лучше, если позволяет здоровье, когда дети живут отдельно. У каждого должна быть своя жизнь, своя территория, где он вправе поступать так, как подсказывает ему сердце. А что в саду? Там наступает уединение для пенсионера. Он никому не мешает, и ему - тоже. Благо, сейчас у каждого есть сотовый телефон, что позволяет поддерживать связь на протяжении 24 часов в сутки.Важно и то, что в саду появляются единомышленники в лице соседей - таких же пенсионеров, и общие интересы. Пожилые люди делятся друг с другом секретами хорошего урожая, вспоминают молодые годы и тому подобное.- А почему организм пожилого человека так остро реагирует осенью и зимой на капризы погоды?- Во-первых, любое изменение погоды связано с изменением атмосферного давления, следовательно, меняется его воздействие на сосудистый тонус и работу сердца. Во-вторых, в сырую погоду у пожилых людей процентов на 60 - 70 обостряются заболевания суставов. Ощущение постоянной боли является дополнительным стрессом для организма пожилого человека. Прием же обезболивающих лекарств, например, нестероидных противовоспалительных средств, может повысить артериальное давление. Для гипертоников в таких случаях необходим постоянный его контроль.- Но у некоторых людей старшего возраста по утрам наблюдается пониженное давление, а к вечеру оно значительно повышается. С чем это связано?- Во время сна системы регуляции сосудистого тонуса человека отличаются от тех, когда он находится в часы активного бодрствования. В дневное время большую роль играет симпатическая вегетативная система, в значительной степени обеспечивающая двигательную и умственную активность человека. А так как у пожилых людей нарушена система адаптации нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы к различным условиям (в положении лежа, вертикальном положении, при изменении атмосферного давления, температуры и так далее), необходим более тщательный контроль артериального давления. Важно при этом подобрать оптимальную (индивидуальную) дозу подходящего лекарства и постоянно его принимать.Следует отметить, что повышение артериального давления в пожилом возрасте физиологически обусловлено. Оно связано с процессом старения сердечно-сосудистой системы, нарушением структуры (уплотнением стенки) и эластичности сосудов. Для того чтобы кровь, насыщенная кислородом, лучше распространялась по сосудам и доходила до капилляров внутренних органов, тканей, мышц, необходим более сильный ее напор, достигающийся именно благодаря повышенному артериальному давлению. Но при этом чрезмерно повышенное артериальное давление может спровоцировать серьезные осложнения (инфаркт миокарда, инсульт). Поэтому прекращать самостоятельно прием лекарственных препаратов, понижающих артериальное давление, назначенных лечащим врачом, не рекомендуется. При прекращении приема некоторых гипотензивных препаратов может наступить синдром отмены, когда резко поднимается давление. Небезопасным является также и чрезмерное понижение артериального давления при передозировке гипотензивного препарата.- Получается, что те, кто страдает повышенным давлением, должны принимать лекарства ежедневно? Разве это не влияет на другие органы, в частности на печень?- Известно, что все химические соединения в организме проходят барьер печени. Большинство лекарственных препаратов, которые выпускаются для приема при сердечно-сосудистых заболеваниях, наносят минимальный урон организму. Оценке безопасности лекарственных препаратов уделяется большое внимание на всех стадиях их разработки. И если человек не страдает хроническими заболеваниями печени, то в той дозировке, которую ему прописывает врач, таблетки безопасны.- Какого питания должны придерживаться пожилые люди, чтобы чувствовать себя лучше?- Следует ограничить употребление соленой, жирной и жареной пищи. Желательно, чтобы при приготовлении продукты сохраняли наибольшее количество полезных витаминов. Рекомендуется регулярное (не менее двух раз в неделю) употребление жирной морской рыбы (скумбрии, форели, семги, сельди). В день необходимо съедать до 400 граммов овощей и фруктов в любом виде.- Что можно посоветовать людям преклонного возраста зимой?- Если нет резких ограничений по здоровью, то обязательно совершать каждый день пешие прогулки на свежем воздухе до трех километров, или десяти тысяч шагов.