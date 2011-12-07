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Врачи ДРКБ 67 дней боролись за жизнь казанской девочки

Произошло чудо, пациентка поправилась.

Врачи ДРКБ вспомнили, как на протяжении 67 дней боролись за жизнь казанской девочки. Когда её силы стали угасать, ребёнок внезапно пошёл на поправку. Информация об этом случае появилась в Instagram-аккаунте больницы.

Девочка поступила в ДРКБ из «инфекционки» три года назад. Она попала в реанимацию с признаками вирусной инфекции, осложнённой развитием двухсторонним пневмотораксом и пневмомедиастинумом. Ребенка перевели на ИВЛ, а компьютерная томография показала, что оба её лёгких представляют собой воздушные полости. Процедуры не помогали — кровь не насыщалась кислородом.

Врачи, в том числе Игорь Закиров, дежурили у пациентки круглые сутки. Необходимого оборудования в больнице тогда не было, но осуществить транспортировку не представлялось возможным из-за состояния девочки.

Последние силы организма уходили на сердцебиение, но когда ИВЛ собирались перевести на поддерживающий режим, то «произошло чудо» — ребенок порозовел, сатурация выросла. Через 2 дня Эмилия начала дышать сама, а спустя неделю ее выписали.

В конце декабря стало известно о смерти детского реаниматолога Закирова — ему было 48 лет.

КВ
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