Чего «боится» повышенный холестерин?

- Холестерин - жировые вещества, которые циркулируют в организме. Они нужны для строения клетки. Также есть «плохой» холестерин, он осаждается в стенках артерий и может полностью перекрыть стенку артерии так называемой бляшкой. «Плохой» холестерин появляется из-за разных ситуаций и может привести либо к инфаркту или инсульту, либо к каким-то другим последствиям.- Каковы основные функции холестерина?- Холестерин выполняет две функции. Первая функция - источник энергии, которую мы получаем из жира. Вторая - строительство оболочки клеток. Роль холестерина важна. Но самое главное, чтобы в организме не было лишнего холестерина.- В чем негативное влияние избыточного холестерина?- Это инфаркт, инсульт, а также поражение артерий ног, почек. Холестерин откладывается там, где не должен, что приводит к различным заболеваниям.- Какой уровень холестерина принято считать в России и мире нормой? - Для всего мира используется одна величина - меньше 5 ммоль/л. Поэтому человеку нужно постоянно контролировать свой уровень холестерина, особенно если это мужчина старше 40 или женщина старше 50 лет.- Повышенный холестерин как-то проявляет себя в организме?- Нет, холестерин не дает никаких признаков. Его можно обнаружить, лишь сдав кровь на уровень холестерина. И если он больше 8 - 9 единиц, то это большой сигнал тревоги. Это может говорить о том, что возможно наследственное нарушение обмена холестерина.- Как часто нужно сдавать кровь на холестерин?- Не часто. Например, может быть достаточно диспансеризации населения, которую должны проходить все раз в три года. Если холестерин высокий, проверять этот показатель нужно чаще.- Какой способ лечения при повышенном уровне холестерина самый эффективный? И нужно ли налегать на статины?- Основным способом лечения при повышенном уровне холестерина является подвижный образ жизни, это во-первых. Во-вторых, надо питаться так, чтобы не было слишком жирной пищи (исключить ежедневное употребление свинины, баранины). Употреблять больше овощей и фруктов.Статины мы назначаем только больным людям, тем, кто имеет явные признаки ишемической болезни сердца или другого заболевания, связанного с высоким уровнем холестерина. Просто так назначать и принимать статины нельзя. Это лекарство назначается только врачом.- А какие-то народные средства помогут?- Абсолютно никакие. Может помочь здоровый образ жизни, который подразумевает, что нужно ходить хотя бы 5 км в день средним темпом, если нет противопоказаний.- Профессор, напомните, пожалуйста, факторы, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови и развитию атеросклероза.- Это малоподвижный образ жизни, малое потребление овощей и фруктов, стрессовые ситуации, высокое артериальное давление, сахарный диабет. Также может повлиять недосыпание. Человеку нельзя спать меньше шести часов. Это научно доказанный факт: у человека, который спит меньше шести часов в сутки, быстрее развивается атеросклероз. Об этом тоже нужно помнить.- Значит, только здоровый образ жизни и правильное питание могут уберечь нас от повышения уровня холестерина в крови?- Да. Даже если у вас будет наследственная предрасположенность к «плохому» холестерину, но вы будете много ходить и правильно питаться, атеросклероз развиваться не будет.Еще очень большое значение играет фактор риска. Есть люди, которые ничем не болеют, но у них много факторов риска - у них будет заболевание. Люди, у которых есть наследственная предрасположенность, вроде бы должны заболеть, но они себя жестко ведут в отношении диеты и физической нагрузки - у них уровень холестерина не возрастает. Образ жизни на сегодняшний день, особенно при повышенном холестерине, имеет первостепенное значение.