Британский штамм COVID-19 выявлен ещё у шести жителей Татарстана

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В Татарстане британский штамм коронавируса выявлен еще у шести человек, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Авдонина отметила, что случаи заражения друг с другом не связаны, каждый подробно изучается ведомством.
Всего же на 7 мая в республике зарегистрировано 18 случаев заражения британским штаммом. Для республики такое число — не так уж и много, отметила замглавы Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве рассказали, что завозные штаммы были обнаружены во время отбора ПЦР-тестов пациентов с тяжелой формой коронавируса. В Роспотребнадзоре отмечают, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с британским штаммом COVID-19.