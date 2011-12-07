Британский штамм COVID-19 выявлен ещё у шести жителей Татарстана

В Татарстане британский штамм коронавируса выявлен еще у шести человек, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Авдонина отметила, что случаи заражения друг с другом не связаны, каждый подробно изучается ведомством.

Всего же на 7 мая в республике зарегистрировано 18 случаев заражения британским штаммом. Для республики такое число — не так уж и много, отметила замглавы Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве рассказали, что завозные штаммы были обнаружены во время отбора ПЦР-тестов пациентов с тяжелой формой коронавируса. В Роспотребнадзоре отмечают, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с британским штаммом COVID-19.