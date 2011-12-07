Роспотребнадзор РТ: Недомогание после вакцины от COVID-19 - это хороший знак работы иммунитета организма

Недомогание после вакцины от COVID-19 говорит о правильной реакции иммунной системы организма на прививку. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на республиканском прямом эфире.

Он объяснила, что возможное плохое самочувствие — это естественная реакция организма на выработку антител, которые не сразу появляются в организме. Антитела вырабатываются через 14 дней после инъекции. «Может немножко поболеть место укола, может быть небольшое недомогание, но это все преходящие явления, поэтому этого бояться не надо» — добавила она.

Тяжёлых случаев поствакцинальных осложнений в республике замечено не было, рассказала замруководителя татарстанского Роспотребнадзора.