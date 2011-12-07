Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Три завозных и 30 контактных случаев COVID-19 зарегистрировано в Татарстане за сутки

В Казани отметили 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Татарстане зарегистрировано 33 новых случая заражения COVID-19 за сутки, три из которых — завозные, и 30 — контактные. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Сообщается, что 13 человек госпитализировано, 20 продолжат лечение на дому.

География новых заражений выглядит так: Казань — 13 человек, Челны — 9, Алексеевский район — 1, Бугульминский — 2, Рыбно-Слободский — 4, Сармановский — 2, Спасский — 1, Тукаевский — 1 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в республике насчитывается 20 703 случая. Выздоровели за всё время 17 693 человек. Скончался 471 человек.


КВ
Лента новостей