Три завозных и 30 контактных случаев COVID-19 зарегистрировано в Татарстане за сутки

В Татарстане зарегистрировано 33 новых случая заражения COVID-19 за сутки, три из которых — завозные, и 30 — контактные. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Сообщается, что 13 человек госпитализировано, 20 продолжат лечение на дому.

География новых заражений выглядит так: Казань — 13 человек, Челны — 9, Алексеевский район — 1, Бугульминский — 2, Рыбно-Слободский — 4, Сармановский — 2, Спасский — 1, Тукаевский — 1 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в республике насчитывается 20 703 случая. Выздоровели за всё время 17 693 человек. Скончался 471 человек.



