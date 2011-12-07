Роспотребнадзор сообщил, когда произойдут смягчения требований по соблюдению социальной дистанции. Это будет зависеть от снятия ограничений, передает «Российская газета».

Сославшись на результаты исследования ученых из Бельгии и Нидерландов, специалисты ведомства заявили, что минимальная дистанция в 1,5 метра нужна прежде всего для обеспечения своей безопасности. В ином случае есть риск оказаться под возможной передачей вируса. Фактором заражения даже может послужить скорость воздушного потока. Если частицы дыхания, кашля или чихания рядом стоящего инфицированного человека попадут на лицо, глаза, кожу или хотя бы одежду здорового человека, есть большая вероятность его заболевания.

Кстати, во время бега или другим занятием спортом также рекомендуется увеличить расстояние, поскольку это «обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением человека в пространстве».

По этой причине соблюдать эту дистанцию нужно всегда и везде, не забывая про ношение масок и перчаток, ибо вирус, находящийся на одежде зараженного человека, может попасть на контактные поверхности и в воздух.