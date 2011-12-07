ВОЗ советует носить защитные маски пожилым людям и в местах, где затруднено соблюдение дистанции

Всемирная организация здравоохранения советует носить защитные маски людям старше 60 лет и в местах, где вирус широко распространен, а также там, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщил глава ВОЗ Тендрос Гебрейсу.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции», — сказал он.

В ВОЗ также отметили, что защитная маска должна состоять как минимум из трех слоев разного материала. Кроме того, глава организации считает, что ношение средств индивидуальной защиты не заменяет дистанцирование, соблюдение гигиены и других способов профилактики заболевания.