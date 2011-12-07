В Татарстане зарегистрировано еще 39 случаев COVID-19

В Татарстане по состоянию на 7 июля текущего года зарегистрировано 22 719 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 39 новых случаев. Выздоровело за весь период в республике 20 345 человек, скончалось – 555.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.