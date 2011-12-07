Облучения от компьютерной томографии бояться не стоит

Об этом, в частности, шла речь на вчерашней пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам Любови Авдониной, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ, тем, кто все же отправился в другую страну и почувствовал ухудшение состояния, необходимо обратиться на ресепшн своей гостиницы или отеля. Там можно уточнить, как получить консультацию врача. Возможно, медик есть и при самом отеле.

Еще одна отпускная тема, затронутая на мероприятии, - судьба пассажиров нижегородского теплохода «Александр Суворов», где на днях были выявлены 9 заболевших коронавирусной инфекцией членов экипажа. По уточненным данным, в республику с теплохода прибыли 55 человек.

- Все находятся на изоляции как контактные лица по местам их проживания в республике. 14 дней они пробудут под наблюдением медиков, затем после отрицательного теста на коронавирус ограничение снимется, - пояснила Любовь Геннадьевна.

Отдельное внимание уделили эксперты теме диагностики коронавирусной инфекции. В первую очередь развеяли опасения татарстанцев о том, насколько безопасна услуга выездного тестирования на COVID-19. Для Санкт-Петербурга и Москвы такие исследования уже давно стали рутиной. Главное, чтобы процедуру проводили медицинские работники: они обучены и экипированы в средства индивидуальной защиты и соблюдают требования по доставке взятого биоматериала. На сегодня такого рода услугой могут воспользоваться работодатели - главное, чтобы для ее оказания было выделено отдельное помещение.

Также были развеяны опасения относительно вредности облучения при компьютерной томографии, которая проводится для диагностики коронавирусной инфекции.

- На сегодня такой вид диагностики проводится в 12 государственных объектах здравоохранения республики, 3 аппарата КТ находятся в частных медучреждениях, которые, согласно госзаданию, осуществляют тестирование пациентов с признаками ОРВИ, - проинформировал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев. - Польза от такого медицинского оборудования в разы превышает возможное негативное воздействие. В Татарстане весь парк аппаратов КТ современный, излучение от техники минимально, поэтому опасаться лучевой нагрузки при диагностике по медицинским показаниям не стоит.

Оксана ЛЕСНОВА