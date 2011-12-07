Песошин: Врачи РТ подтвердили еще 54 случая заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 7 августа текущего года зарегистрировано 24 287 случаев COVID-19. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По его словам, прирост за последние сутки составил 54 новых случая. Выздоровело за весь период более 21,4 тыс. человек. Скончалось за время в республике от этого диагноза 631 татарстанец.

«По показателям заболеваемости в России и среди регионов ПФО мы достаточно неплохо смотримся. Но нужно понимать, что эта ситуация может быстро измениться», - процитировали Песошина в пресс-службе Президента РТ.

Он добавил, что всего в республику поступило свыше миллиона доз вакцин. Прививки сделали 873 509 человек, из них 212 586 человек – лица старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.