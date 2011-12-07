Озвучено количество детей, обратившихся за помощью после катания на тюбингах

В период новогодних праздников в отделении нейрохирургии ДРКБ была оказана помощь 30 детям, получившим различные травмы при катании на тюбингах. Такую статистику ИА «Татар-информ» привёл заведующий отделением клиники, главный внештатный нейрохирург ПФО Владимир Иванов.

Чаще всего дети получают травмы при столкновениях друг с другом, а также с деревьями и иными преградами. При этом Иванов отметил, что управлять тюбингом, как ледянкой, невозможно, что делает спуск вдвойне опасным.