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В Казани за прошлую неделю скорая помощь обслужила более 7 тысяч вызовов

Наибольшее количество вызовов связано с различными заболеваниями, среди которых были острые инфаркты миокарда и нарушения мозгового кровообращения.

Всего за прошедшую неделю был выполнен 7421 вызов, сообщается на сайте мэрии города. Из них около тысячи вызовов в общественные места, 702 раза — на несчастные случаи. Вызовы поступали с мест ДТП и пожаров, в которых были пострадавшие. 

Также более 6 тысяч вызовов было совершено в скорую помощь по поводу различных заболеваний, среди которых были острые инфаркты миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Вызовы также были связаны и с родами — на них были совершены 55 выездов.

КВ
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