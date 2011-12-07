В Казани за прошлую неделю скорая помощь обслужила более 7 тысяч вызовов

Всего за прошедшую неделю был выполнен 7421 вызов, сообщается на сайте мэрии города. Из них около тысячи вызовов в общественные места, 702 раза — на несчастные случаи. Вызовы поступали с мест ДТП и пожаров, в которых были пострадавшие.

Также более 6 тысяч вызовов было совершено в скорую помощь по поводу различных заболеваний, среди которых были острые инфаркты миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Вызовы также были связаны и с родами — на них были совершены 55 выездов.