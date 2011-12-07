Коронавирус выявлен еще у 35 татарстанцев

За прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 35 жителей республики. При этом один из них заболел за пределами Татарстана. Такие данные приводит пресс-служба минздрва региона.

22 пациента доставили в больницы, оставшиеся 13 получают лечение дома. Наибольшее количество новых фактов зарегистрировано в Набережных Челнах — 12 человек. Еще 11 случаев были диагностированы в Казани.

В Татарстане с начала пандемии коронавирус выявлен у почти 21 тысячи человек. При этом почти 18 тысяч выздоровели, 19 из них за прошедшие сутки. С момента появления в республики вакцины ее получили свыше 272 тысяч человек, в среднем по 4 530 в день. Второй компонент вакцины получили почти 200 тысяч человек.