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Коронавирус выявлен еще у 35 татарстанцев

Один человек заболел за пределами региона.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 35 жителей республики. При этом один из них заболел за пределами Татарстана. Такие данные приводит пресс-служба минздрва региона. 

22 пациента доставили в больницы, оставшиеся 13 получают лечение дома. Наибольшее количество новых фактов зарегистрировано в Набережных Челнах — 12 человек. Еще 11 случаев были диагностированы в Казани. 

В Татарстане с начала пандемии коронавирус выявлен у почти 21 тысячи человек. При этом почти 18 тысяч выздоровели, 19 из них за прошедшие сутки. С момента появления в республики вакцины ее получили свыше 272 тысяч человек, в среднем по 4 530 в день. Второй компонент вакцины получили почти 200 тысяч человек. 

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