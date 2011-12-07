Как уберечь себя от инсульта

- Эдуард Закирзянович, как возникла идея оказавшейся столь популярной акции?- За свою многолетнюю практику я видел много пациентов, которые могли бы избежать инсульта, если бы своевременно занимались профилактикой. А тяжесть болезни была бы многократно ниже, если бы они вовремя обратились к врачу. Заболевание имеет в своей основе множество причин, на которые можно повлиять любому человеку. Но, к сожалению, население до сих пор не знает о всех возможностях профилактики инсульта. Именно на это была направлена наша акция. Кроме того, проводя ее, мы преследовали еще не менее важную, воспитательную, цель. Общаясь с людьми, наши студенты, ординаторы, аспиранты, молодые врачи вырабатывают и коммуникативные навыки и сами воспитываются, участвуя в благом деле предотвращения такого грозного недуга, как инсульт. Почти 700 принявших участие в акции - очень хороший результат! Значит, эти люди принесут в свои дома важные знания о том, что им сделать, чтобы у них и их домашних не случился инсульт. Любые мероприятия, посвященные первичной профилактике, очень важны.- В своей лекции вы привели довольно печальную статистику...- Да, только представьте, в нашей стране каждые полторы минуты у кого-то из россиян происходит инсульт! За год - около 500 тысяч инсультов в Российской Федерации! К сожалению, около 200 тысяч из больных умирают в течение первых месяцев после случившегося и только 20 процентов возвращаются к прежней жизни. По данным исследований, проведенных в 2016 году, в России инсульт делит первое место по смертности с сердечно-сосудистой патологией. Кроме того, это безусловный лидер по инвалидизации. Это страшные цифры!Мы имеем недопустимо высокие цифры по смертности от инсульта - Россия очень далеко внизу, на 39-м месте среди развитых стран мира по этому показателю по сравнению с Японией, Канадой, США и европейскими странами, где уже давно занимаются профилактикой инсульта, и не только его. В Европе пожилые люди активно занимаются своим здоровьем: человеку не стыдно взять в руки палки и пройти несколько километров скандинавской ходьбой. Не стыдно днем в обед вместо плотного тяжелого обеда побегать. Там много людей физически активных. К сожалению, с нами это несопоставимо. Есть данные, что россияне стремительно толстеют. По весу мы начали приближаться к самой «толстой нации мира» - американцам, потому что стали больше есть жирной пищи и меньше двигаться.Важно понимать, что инсульт неизмеримо легче предотвратить, чем лечить: слишком тяжелы и фатальны его последствия для мозга. В Европе профилактике уделяется много внимания. Там давно поняли, что каждый вложенный в нее доллар или евро возвращается многократно, сохраняя жизнь людей и их работоспособность.- Чем же конкретно может помочь профилактика инсульта?- Главное, что делает профилактика инсульта, - это значимое снижение влияния факторов риска: повышенного давления, курения, малоподвижного образа жизни, избыточного веса, сахарного диабета и так далее. Население должно знать о первых признаках инсульта и помнить, что этого пациента нельзя лечить самим, нужно его максимально быстро доставить в стационар. Только тогда мы получим успех.Во всех развитых странах мира эффективность лечения инсульта напрямую зависит от того, насколько быстро больной оказался в стационаре. Есть так называемые золотые часы помощи пациенту с инсультом - 3 - 6 часов после первых признаков заболевания, в которые мы можем качественно помочь, используя современные высокоэффективные методы лечения, проводя, например, специальную тромболитическую терапию при ишемическом инсульте, когда мозговой кровоток полностью восстанавливается. К сожалению, постоянно сталкиваемся с тем, что родственники пациента медлят с обращением к врачу, оставляют его дома, упуская драгоценное время.- Напомните читателям факторы риска инсульта.- Мы можем разделить их на две группы. Немодифицируемые факторы - это те, которые мы изменить не можем: возраст, пол, раса, географическое место проживания, генетика... Вторая группа - огромное количество изменяемых, модифицируемых факторов инсульта: артериальная гипертензия, сахарный диабет, лишний вес, курение, неправильное питание, отсутствие физической активности, нарушение сна. То есть факторы, на которые человек может повлиять. Только представьте: 80 процентов всех инсультов развиваются за счет именно модифицируемых факторов риска. Другими словами, продолжая курить, набирать вес, поедая жирную пищу, наплевательски относясь к своему здоровью, люди приближают трагедию. Образно говоря, человечество губит себя само!К первым признакам инсульта относятся асимметрия лица, слабость (или онемение) в руке и ноге с одной стороны, резкое нарушение речи, очень сильная (необычно сильная!) головная боль, нарушение сознания. Здесь не нужно ждать, необходимо срочно вызвать скорую, которая увезет пациента в больницу.- По этим признакам неотложка действительно выезжает мгновенно?- Да, очень быстро! Сейчас так выстроена система оказания помощи при подозрении на инсульт, что пациента везут в специализированный сосудистый центр, где ему могут оказать действенную высококвалифицированную помощь.- Почему же инсульт вышел на лидирующее место по смертности?- Здесь много факторов. В том числе вина и на ритме жизни, наличии стресса, с которыми мы не справляемся. Стресс рождает проблемы с артериальной гипертонией, а это один из главных «поставщиков» инсульта. Очень часто человек в условиях нехватки времени не очень следит за своим уровнем глюкозы, артериальным давлением. Инсульт стал стремительно «молодеть». Сейчас инсульт у 20 - 30-летних уже не редкость. Даже наследственный фактор перестает играть значительную роль.- Это наша кара за малоподвижный образ жизни?- Не только. Скорее расплата за наплевательское отношение к своему здоровью. Еще раз повторю, 80 процентов случаев инсульта обусловлены пятью модифицируемыми факторами риска.- Но психиатры утверждают, что причиной инсульта может быть и депрессия...- В пирамиде факторов риска инсульта депрессия находится в самом низу. Это ничтожно малый процент по сравнению с сахарным диабетом, гипертонией, малоподвижным образом жизни и курением.- Курение тоже может вызвать инсульт?- К сожалению, да. Но к курению у нас относятся очень легко. На самом деле, это очень тяжелый фактор риска. После того как мир это понял, стали наконец применяться драконовские меры по отношению к курению: запрещено курение в общественных местах, запрещена реклама и так далее. Есть данные, что благодаря этим мерам показатели заболеваемости сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологией стали медленно снижаться.- Верно ли то, что даже если человек полностью восстановился после инсульта, он может настичь его снова?- В течение первого года высока вероятность того, что у трети больных, которые перенесли инсульт, он повторится снова. Здесь появляется очень важный момент - это вторичная профилактика после инсульта, которой не придерживаются многие пациенты. Им постоянно нужно принимать гипотензивные препараты, а также препараты, влияющие на свертывание крови, проще говоря, разжижающие кровь. Но очень многие на эту врачебную рекомендацию просто плюют. И тогда жди беды - возникает повторный инсульт. Должен сказать, что инсульт все же не приговор. 20 процентов перенесших инсульт, активно занимаясь реабилитацией, возвращаются к своей работе.- Что же входит в реабилитационный комплекс?- Специальные реабилитационные программы, аппаратные комплексы, работа с инструктором ЛФК, массажистом - с этими пациентами занимается целая группа людей. Созданы специальные мультидисциплинарные бригады, в которых с одним пациентом после инсульта занимаются логопед, психолог, инструктор ЛФК, массажист, эрготерапевт, врач-невролог, диетолог и социальный работник. Все эти люди работают с одним человеком. После инсульта важны первые несколько месяцев активной реабилитации, после которой человек может восстановить свою двигательную активность. Но надо понимать, что излечение очень индивидуально - один поднимается после инсульта через месяц, а другому нужны годы восстановления.- К какому специалисту следует идти для профилактики инсульта?- Если симптомы острые - сильная головная боль, головокружение, слабость или онемение в руке или ноге, нарушение речи, перекос лица, то надо вызывать скорую помощь. Если же человек просто боится, что у него может развиться инсульт, то он должен прийти к опытному неврологу и развеять свои сомнения. Бывает и так, что перечисленные симптомы не являются основаниями для постановки этого диагноза.- Главные советы профессора Якупова, как уберечь себя от инсульта...- Очень важно следить за своим весом, уровнем артериального давления и глюкозы. Придерживаться правильной диеты с большим содержанием фруктов и овощей. Не переедать, больше двигаться, хорошо спать. Ни в коем случае не курить, позитивно смотреть на окружающий мир, занимаясь любимым делом. Меньше ссориться и переживать.