Думали - коронавирус, а оказалось - косточка в бронхе

Жителя Шемордана госпитализировали в Казань с признаками коронавирусной инфекции — кашлем, одышкой и повышенной температурой. И лишь слаженная работа врачей помогла найти истинную причину страданий пациента: они извлекли из бронха мужчины двухсантиметровый фрагмент куриного позвонка.

Началось все с того, что в начале июня 53-летнего пациента доставили с подозрением на COVID-19 в Республиканскую инфекционную больницу. Тест показал отрицательный результат, и заболевшего перевели с пневмонией в казанскую центральную городскую больницу № 18. Уже здесь в ходе томографии в правом бронхе специалисты обнаружили инородное тело.

Мужчину направили в центр эндоскопической хирургии 18-й горбольницы, где приняли решение делать бронхоскопию. С помощью специального инструмента доктора извлекли инородное тело. Процедуру провели врач-эндоскопист Руслан Фахретдинов и заведующий центром Николай Сухарев.

— В моей практике такие случаи не часты, — рассказал Руслан Халитович. — Нас удивил и довольно крупный размер косточки, и как она попала в бронх, и почему сам мужчина на это не обратил внимания. Обычно пациенты сами понимают, что произошло: поперхнулись, что-то проглотили, стали кашлять. А тут у мужчины даже предположений не было, в чем причина. Сложность состояла в том, что предмет находился в бронхе месяц и уже стал «прирастать», сцепляться со слизистой.

До самого момента извлечения даже врачи не догадывались, что именно не давало спокойно жить мужчине, и лишь после извлечения предмет, уже покрытый слизью и соединительной тканью, был опознан. Мужчина и сам удивился, узнав, в чем причина его мучений. Только чуть позже припомнил, что как-то в мае ел курицу и поперхнулся косточкой. Но никак не мог предположить, что она попала не в желудок.

По словам Руслана Фахретдинова, процедура длилась минут 20. Специалистам потребовалось ухватить косточку, сдвинуть ее с места, а потом уже вынуть другим инструментом. Сейчас мужчина здоров, присутствует лишь небольшой остаточный кашель. По его словам, облегчение он почувствовал сразу после операции — стало легче дышать. Он благодарен своим спасителям. «Побольше бы таких специалистов!» — то и дело повторяет пациент.

Кстати, косточку врачи передали мужчине: будет чем удивить своего лечащего врача. На днях удачно прооперированный отправился домой — его выписали. В свою очередь доктора утверждают: благополучное выздоровление в данном случае — результат сплоченных действий врачей. Руслан Халитович уверен, что достать косточку было делом техники. Гораздо более ценен профессионализм лечащих врачей, которые на компьютерной томографии увидели истинную причину проблемы, а не стали сразу назначать терапию от коронавирусной инфекции и пневмонии.