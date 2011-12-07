Стоит ли объявлять голодовку из-за лишних килограммов?

«Встала на весы и обалдела», — поделилась на днях знакомая, добавив, что такого веса, как после режима самоизоляции, у себя не наблюдала ни разу. Многие, набрав лишние килограммы, бросились участвовать в марафонах по похудению, искать БАД для стройности… А кто-то увлекся суточным голоданием, и не только для коррекции веса.

— Не раз прибегала к 36-часовому голоданию, когда можно лишь пить воду. Делала это не для очищения кишечника. Для меня это определенная духовная практика воздержания во имя внутреннего развития, некоего преодоления, — признается 33-летняя Елена. — Могу сказать, что большинство таких заходов у меня завершаются головной болью. Думаю, в перспективе подберу для себя более мягкий режим — интервальное голодание.

— Не могу сказать, что почувствовала приток сил после такой разгрузки, но было интересно попробовать. После обеда следующего дня чувствовала себя тяжеловато. Знаю, что многие регулярно используют эту разгрузку. Сама пока повторять не планирую, — призналась 30-летняя Гузель после голодания.

А что скажут на этот счет специалисты?

— Голодание — не альтернатива снижению веса, — предостерегает врач-эпидемиолог, нутрициолог, консультант-диетолог Анна Хабибуллина. — Для коррекции веса нужны полноценный рацион и физические нагрузки, соблюдение режима сна. Ложиться спать надо не позже 22.00 — 23.00 — в ночное время вырабатываются важные для работы организма гормоны, в том числе участвующие в жировом обмене. Если человек долгое время не давал организму физических нагрузок, сидел дома, начинать надо с прогулок, сбалансированного рациона, отказа от простых углеводов, продуктов с добавочным содержанием сахара — сладких питьевых йогуртов, глазированных сырков, тортов, пирожных, конфет.

— А если все-таки есть решимость попробовать экстремальную разгрузку, разрешая себе только воду в течение 24 — 36 часов?

— Желательно действовать под контролем специалиста по разгрузочно-диетической терапии (РДТ), который разрабатывает индивидуальные программы оздоровления. Важно помнить о ряде строгих противопоказаний, необходимости правильно подготовиться и умении корректно выводить организм из стрессового состояния.

Отмечу, что голодание нельзя назначать самому себе. Тут важен принцип «не навреди». Длительный период отказа от пищи может вызвать осложнения: обострение хронических очагов инфекции, тяжелое течение стадии нарастающего кетоацидоза, ортостатический обморок (коллапс), судорожный синдром, почечную колику, нарушение сердечного ритма и проводимости, «солевые» отеки во время восстановительного периода, синдром «пищевой перегрузки».

Добавлю, что не всегда стоит поддаваться влиянию маркетинга и моды в нашей жизни. Не все может быть полезно для вас. Нужно осознанно подходить ко всему: выбору питания, образу жизни, способам оздоровления. К примеру, есть метод очищения кишечника, при котором вымывается большая часть микрофлоры, в результате человек не только не получает эффекта снижения веса, но своими действиями способствует нарушению пищеварения, ведь вычищается и полезная микрофлора. В свое время этот способ имел большую популярность, что пагубно сказалось на здоровье людей.

— Как правильно подготовиться к голоданию и выйти из него?

— В день перед голоданием надо быть сдержанным в еде, не употреблять алкоголь, кофе, не наедаться на ночь. В назначенный день найти себе занятие, которое сможет отвлечь. Можно провести это время на свежем воздухе, лучше не на работе.

Выходить из этого состояния нужно постепенно. Если голодание длительное, то рацион восстанавливается шаг за шагом, начиная с самых простых продуктов и блюд. Из положительных эффектов — снижение массы тела, улучшение состояния. Но при этом помните: снижение массы тела будет недолгосрочным. Как только вы вернетесь к привычному рациону, обмен веществ станет прежним. Учтите, что могут обостриться хронические заболевания, о которых вы и не подозревали. При длительном голодании организм начинает расходовать мышечную массу и соединительную ткань, но такой вид разгрузки может и вовсе не оказать эффекта. Также человек рискует при выходе из нестандартного состояния получить «пищевую перегрузку». Поэтому, прежде чем затевать разного рода разгрузки, лучше все тщательно взвесить.