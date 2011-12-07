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В России ведется углубленная работа над 17 вакцинами от COVID-19

По заверению министра здравоохранения РТ Михаила Мурашко, они показали себя как наиболее достойные кандидаты: общее же число разрабатываемых вакцин составляет 47.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу «Россия 1». Также он ответил на волнующий многих вопрос об обязательности предстоящей вакцинации от коронавируса:

- У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим: интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю ее значимость, причем, я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников прививки.

Отдельно Мурашко отметил, что тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, в скором времени понадобится система реабилитационных мероприятий. В первую очередь, внимание должно быть направлено на восстановления органов-мишеней новой инфекции – легких и сердца.

КВ
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