В Татарстане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, из которых 3 — завозные, остальные — в пределах республики.

Из общего числа заболевших, 17 человек были госпитализированы, 33 человека отпущены на домашнее лечение.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 23 человека; Набережные Челны — 13; Тукаевский район — 5; Нижнекамский район — 3; Заинский район — 2; Елабужский район– 2; Актанышский район — 1; Сармановский район — 1 человек.

На сегодняшний день общее число заболевших за весь период равняется 24 387 человек. Выздоровели — 21 555. Жертвами коронавируса стали 633 человека.

Всего провакцинировано 879 524 человек, из них 687 790 получили вторую прививку.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.