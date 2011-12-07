Прирост COVID-19 за сутки составил 49 новых случаев заражения

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 49 человек.

По сообщению пресс-службы Минздрава РТ, в республике по состоянию на 9 сентября текущего года зарегистрирован 25 905 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 22 631 человек, 36 из них за минувшие сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.