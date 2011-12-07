В Татарстане от COVID-19 привилось более миллиона человек

В Татарстане продолжается работа по достижению коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в республике от коронавирусной инфекции вакцинировались 1 028 725 человек. А вторую дозу препарата из них получили 879 654 татарстанца.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.