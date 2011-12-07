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В Татарстане от COVID-19 привилось более миллиона человек

Вторую дозу препарата получили 879 654 человека.

В Татарстане продолжается работа по достижению коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в республике от коронавирусной инфекции вакцинировались 1 028 725 человек. А вторую дозу препарата из них получили 879 654 татарстанца.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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