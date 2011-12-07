В Татарстане зарегистрированы первые случаи заражения британским штаммом COVID-19

А если запланирован отдых за границей или с выездами связана рабочая деятельность человека, то вполне возможно снизить риск заболеть COVID-19.

— Говорить, что коронавирус отступил и можно забыть об ограничениях, не приходится. По ряду мировых территорий ситуация тяжелая, в частности в Индии и Турции, — обрисовал нынешнюю мировую обстановку эпидемиолог. — Мое личное мнение — лучше остаться дома, провести выходные с семьей. Ехать в страны с нестабильной ситуацией нежелательно.

По данным Роспотребнадзора РФ, уже зарегистрированы первые единичные случаи заражения людей британским штаммом коронавируса, в том числе и среди татарстанцев. Все случаи завозные. С одной стороны, это капля в море, с другой — специалисты не советуют расслабляться, потому что нет достоверных данных о том, насколько заразны новые штаммы. К тому же пока еще не существует схем лечения, влияющего непосредственно на коронавирус. Терапия направлена в основном на устранение симптомов и возможных нежелательных реакций организма.

Единственной мерой, позволяющей заблаговременно обезопасить себя, остается вакцинация. Все прививочные пункты в республике работают и в выходные дни, в том числе в торговых центрах и выездные мобильные бригады. На сегодня ежедневно получают прививку 4 — 5 тысяч жителей Татарстана. Такими темпами вакцинации достичь коллективного иммунитета, считают эксперты, можно лишь к сентябрю 2022 года, что крайне долго. При этом мощность пунктов вакцинации рассчитана на 40 тысяч прививаемых в день.

Озаботиться защитой от коронавируса при запланированной поездке за пределы РФ стоит как минимум за месяц. Это обусловлено тем, что схема прививки предполагает введение двух доз с интервалом в 21 день. Отвечая на вопросы пользователей, Дмитрий Лопушов отметил, что возрастных ограничений для прививки не обозначено. Самому взрослому привитому татарстанцу 94 года. Из сопутствующих введению вакцины эффектов он отметил хороший сон после прививки, что вряд ли можно назвать негативной реакцией организма.

Что касается вопросов вакцинации и выезда за пределы РФ, зрителей прямого эфира интересовали несколько аспектов. Во-первых, как получить сертификат о вакцинации на английском языке. Для этого, напомнил эпидемиолог, достаточно двух условий: чтобы учетная запись гражданина на портале госуслуг была подтверждена (через МФЦ или личный кабинет Сбербанка Онлайн) и чтобы при заполнении профиля имелись данные о загранпаспорте. Тогда после получения двух доз вакцины сертификат автоматически сформируется в личном кабинете портала госуслуг как на русском, так и на английском языке.

Еще один вопрос был связан со страховым полисом. Эксперт порекомендовал при покупке тура и страховки уточнять, покрывает ли она лечение коронавирусной инфекции на территории другой страны и нахождение на изоляции. Также спикер напомнил, что по возвращении из дальних стран, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, необходимо сдать два теста на коронавирусную инфекцию с интервалом в сутки. На это дается 5 дней — именно таков инкубационный период вируса. Мера предпринята для того, чтобы отследить возможные варианты проникновения на территорию РФ новых штаммов. До получения результатов нужно находиться дома.